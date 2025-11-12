Uzman ekipler enkazda inceleme yapıyor: İşte uçağın düştüğü o nokta!
Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye gelmek için havalanan, içinde 20 personelin bulunduğu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçakta yer alan personellerin şehit olduğu bilgisi verildi. Öte yandan düşen uçağın enkazı da A Haber ekibi tarafından görüntülendi. Görüntülerde uçağın enkazının geniş bir alana yayıldığı görüldü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
"DÜŞEN UÇAĞIN İNCELEMESİNE BAŞLANDI"
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama-kurtarma ve kaza kırım ekibinin 06.30'da çalışmalara başladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural bölgeden şu bilgileri aktardı:
Bizler uçağın düştüğü noktaya yaklaşık olarak 1 kilometre uzaktayız bu alan arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı alan. Arkamızdaki bölge uçağın enkazının olduğu kısım. Arama kurtarma ekipleri uçakla ilgili parçaları bulabilmek için çalışmalara devam ediyor.
Bu noktaya ulaşana kadar dağlık araziden geçtik. Bölgede çok fazla kayalık ve tepe var. Bölgeye ulaşmak da bir o kadar zor.
MSB, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde:
"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın"
