Uzman ekipler enkazda inceleme yapıyor: İşte uçağın düştüğü o nokta!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

"DÜŞEN UÇAĞIN İNCELEMESİNE BAŞLANDI"

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama-kurtarma ve kaza kırım ekibinin 06.30'da çalışmalara başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural bölgeden şu bilgileri aktardı:

Bizler uçağın düştüğü noktaya yaklaşık olarak 1 kilometre uzaktayız bu alan arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı alan. Arkamızdaki bölge uçağın enkazının olduğu kısım. Arama kurtarma ekipleri uçakla ilgili parçaları bulabilmek için çalışmalara devam ediyor.

Bu noktaya ulaşana kadar dağlık araziden geçtik. Bölgede çok fazla kayalık ve tepe var. Bölgeye ulaşmak da bir o kadar zor.