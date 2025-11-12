A Haber, askeri uçağımızın düştüğü noktada! Uçak neden düştü? Coşkun Başbuğ yorumladı | Video

12.11.2025 | 09:47

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurdu. MSB, yaptığı son açıklamasında 20 askerin şehit olduğunu açıkladı. A Haber ekipleri Gürcistan'da uçağın düştüğü noktadan canlı yayın yaptı. Uçağın parçası olabilecek bir parçayı canlı yayında gösterdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye'yi yasa boğan acı olayı A Haber'de yorumladı.