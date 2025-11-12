20 şehidimizin isimleri belli oldu! Askeri uçak neden düştü? A Haber olay yerinde | Video

12.11.2025 | 08:51

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurdu. MSB, yaptığı son açıklamasında 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.