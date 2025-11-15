İYİ Partili vekil Turhan Çömez’den pişkin hareket: Şehit cenazesinde tepki çeken anlar!

Balıkesir Zağnospaşa Camii'nde ebediyete uğurlayan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesinde tepki çeken anlar yaşandı.

İYİ Partili vekil Turhan Çömez'den şehit cenazesinde tepki çeken hareket

Objektiflere takılan görüntülerde İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, en ön safta namaza katılmak istedi. Yer olmamasına rağmen Turhan Çömez diretince AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ise arka safa geçmesi gerektiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

KAHRAMAN ŞEHİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Tarihi Zağnospaşa Cami'nde kılınan cenaze namazı ile uğurlanan Şehit Emre Sayın'ı tanıyan tanımayan binlerce Balıkesirli şehidini dualarla defnetti.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçakta şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) naaşı Balıkesir'de toprağa verildi. Şehit Emre Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Adem ve annesi Keziban Sayın gözyaşlarını şehit olan oğulları için akıttı. Şehidin eşi Zeliha Sayın ise ayakta durmakta zorlandı. Biri 3 aylık olan 3 çocuk sahibi Emre Sayın, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Törende gözyaşlarına boğulan şehidin 10 yaşındaki oğlu Adem Sayın'ı dedesi Adem Sayın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan teskin etti.