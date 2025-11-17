26 Ekim’deki kritik adımdan sonra yeni hamle: Terör örgütü PKK Zap bölgesinden çekildi!

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK, İmralı'dan yapılan çağrı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda örgütün Türkiye'den tamamen çekileceğini açıklamıştı.