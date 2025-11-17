PKK Zap'tan çekildi | Video
17.11.2025 | 11:11
"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili çalışmalar devam ederken terör örgütü PKK, 16 Kasım'dan itibaren Zap alanındaki teröristlerin çekildiği duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye'nin barışı ile demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız" denildi.
