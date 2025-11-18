MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

20 kahraman şehidimizin her birisine cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kıymetli ailelerin ve Türk milletinin başı sağolsun diyorum.

Bu elim olayın arkasındaki esrar perdesi elbette aydınlatılacaktır. Talep ve beklentimiz de budur. Askeri kargo uçağımızın düşmesinden hemen sonra, maksatlı yorumların iyi niyetten çok uzak olduğu açıktır. Dezenformasyon kampanyasının nerelere kadar uzandığı ortadadır. Resmi açıklamayı öğrenme zahmetine tenezzül etmeden, oturduğu yerden bilirkişilik taslayanlar ortadadır. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken dahi yalan söylenlerin insanlıklarından şüphe duyulmalıdır.

Askeri kargo uçağımız düştü mü ya da düşürüldü mü sorusunun cevabı elbet belirlenecektir. Zorlu ve sıkıntılı günleri devlet ve millet aleyhine bir dedikodu politikasına çevirenlerin maskesi indirilecektir.

Kara kutunun deşifre edilmesine eş zamanlı olarak oluşturulacak raporu sabırla beklemeliyiz.

Terörsüz Türkiye süreci son yüzyılda yakalamadığımız en önemli fırsattır.

Türk milleti kalıcı bir bahar havasına kavuşacaktır. Terörü siyasi nema olarak kullanan nifak yuvaları çöküp gidecektir. Suyu bulandırmaya çalışanların tavırları milletimizin nezdinde itibarsızdır.

Her şey Türkiye içindir. Önce ülkem ve milletim sonra kendim ve partim düşüncesi bizim siyasetimizin özetidir.