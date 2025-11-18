MHP Lideri Bahçeli: "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" | Video
18.11.2025 | 11:19
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, İmralı'ya gitme tartışmalarına son noktayı koydu. Bahçeli açıklamasında, "Herkes 3 maymunu oymaya devam ederse, alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı'ya gitmekten imtina etmem." ifadelerini kullandı.
MHP Lideri Bahçeli: "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" | Video 18.11.2025 | 11:19
