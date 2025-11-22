G20 Liderler Zirvesi! Emine Erdoğan’dan Türkiye Maarif Vakfı’na ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları için sabah saatlerinde Johannesburg'daki zirve alanına geldi. Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer alıyor. Erdoğan, zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.

EMİNE ERDOĞAN TÜRKİYE MAARİF VAKFI'NI ZİYARET ETTİ

Resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türkiye Maarif Vakfı'nı ziyaret etti. Çocuklarla fotoğraf çektirdi.