G20 Liderler Zirvesi! Emine Erdoğan'dan Türkiye Maarif Vakfı'na ziyaret | Video
22.11.2025 | 12:23
Resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türkiye Maarif Vakfı'nı ziyaret etti. Çocuklarla fotoğraf çektirdi.
