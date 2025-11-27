Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü komisyonda söz alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Düşünün ki Türkiye'de 11 ilde deprem olmuş. On binlerce insan can kaybı var. Yüz binlerce bina enkaza dönüşmüş. Aynı anda acı yaşanıyor. Aynı anda panik yaşanıyor. Aynı anda umutsuzluk yaşanıyor. Bunları planlamak için bunların hepsini planlamak çok kolay işler değil. Biz bunları yaşadığımız için bunları anlatıyorum; doğru gördüğüm her şeyi söylerim, eksiklikleri de açık yüreklilikle tarif ederim. Sizi ve bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarını bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum" dedi.

CHP'li Gürsel Erol'dan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü komisyonda söz alarak deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya çalışmaları için teşekkür etti. Bakan Kurum'u tebrik eden Erol, siyaset üstü bir açıklama yapacağını belirterek şunları söyledi:

"REZERV ALANIN DOĞRULUĞUNU DEPREMDEN SONRA GÖRDÜK"

Ben 2020 depremini yaşamış ve deprem sonrası bütün sürecin tamamlandığı bütün süreci yakından takip eden bir ilin milletvekiliyim. Biz 2020 yılında Elazığ'da bir deprem yaşadık. 2020 yılında yaşanan deprem sonrası gelişen süreç içerisinde önce itiraz ettiğimiz ama süreç içerisinde gördüğümüz zaman da aslında itirazlarımızın da çok da haklı olmadığı yaşanmışlık süresinde yapılan planlamaların doğru olduğunu gördük. Bunlarla ilgili birkaç tane örnek vereyim. Mesela rezerv alanları yeni TOKİ konutları şehrin dış bölgesine yapılmıştır. Biz o zaman tepki vermiştik. 'Niye şehrin dışına deprem konutlarını yapıyorsunuz', 'işte şehrin büyüklüğü bozulacak, mali kültürü bozulacak' diye eleştiriler getirmiştik. Ama 2023 depreminde gördük ki Malatya depreminde gördük ki aslında yeni yerleşim alanlarını ayağa kaldırmaktan ziyade daha doğrusu mevcut yerleşim alanlarını ayağa kaldırmaktan ziyade yeni yerleşim bölgelerinde TOKİ konutlarının yapılarak kentte nüfus yoğunluğunun dağıtılmasının bir deprem anında yaşanan risklerini düşürmesi için doğru bir karar olduğunu gördük. Ve bu anlamda da bu karardan dolayı da yetkili arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi ilettik.

"DEPDEM KONUTLARINI BİR BAŞARI HİKAYESİ"

Şimdi düşünün ki Türkiye'de on bir ilde deprem olmuş. On binlerce insan can kaybı var. Yüz binlerce bina enkaza dönüşmüş. Orada yalnızca depremin boyutunu değerlendirirken yalnızca müdahale anlamında değil. Aynı anda kaos yaşanıyor. Aynı anda kriz yaşanıyor. Aynı anda acı yaşanıyor. Aynı anda panik yaşanıyor. Aynı anda umutsuzluk yaşanıyor. Bunları planlamak için bunların hepsini planlamak çok kolay işler değil. Biz bunları yaşadığımız için bunları anlatıyorum. Değerli milletvekilleri doğru gördüğüm her şeyi söylerim, eksiklikleri de açık yüreklilikle tarif ederim. Sizi ve bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarını bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum.