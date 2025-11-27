SON DAKİKA... Papa 14. Leo Türkiye’de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ TÜRKİYE'YE Papa 14. Leo, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Erdoğan ile Papa, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Cihannüma Salonu'nda ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Millet Kütüphanesi, dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi olarak biliniyor. Katolik Kilisesi'nin başına geçmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Papa Leo, 27-30 Kasım tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İznik'te temaslarda bulunacak.

Papa, Türkiye ziyaretinde dünyaya barış mesajı gönderdi. Papa, "Bütün Hristiyanlar ve dünya için taşıdığı anlam dolayısıyla dört gözle beklediğim bu seyahati gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum" dedi. Türkiye ve Lübnan'da yapacağı temaslara işaret eden Papa 14. Leo, "Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz." diye konuştu.