SON DAKİKA... Papa 14. Leo Türkiye'de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek
SON DAKİKA... Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak saat 12.30 sıralarında Ankara'ya iniş yaptı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek olan Papa 14. Leo, yarın İznik'i ziyaret edecek.
Türkiye 11 yıl snonra tarihi bir ana tanıklık etti. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Papa 14. Leo, Papalık arması bulunan özel uçakla yerel saatle 07.40'ta (TSİ 09.40) Roma Uluslararası Leonardo Da Vinci Havaalanı'ndan (Fiumicino) hareket etti.
Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile bu seyahati takip edecek olan, aralarında AA muhabirinin de bulunduğu 70'i aşkın gazeteci Türkiye'ye doğru yola çıktı. Papa'yı taşıyan "AZ 4000" sefer numaralı ITA Havayollarına ait "A320neo" tipi özel uçak saat 12.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Papa 14. Leo Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek
EN ÇOK TAKİP EDİLEN UÇUŞ OLDU
Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde ilk durağı Ankara oldu. Papa'yı taşıyan uçak saat 12.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Papa'yı taşıyan ITA Airways'e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçak yerel saatle 07.58'de Ankara'ya gitmek üzere Roma'dan havalanmıştı. Uçak havalandıktan bir süre sonra uçak takip sistemi Flightradar24'te en çok takip edilen uçuş oldu.