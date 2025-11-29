Dışişleri’nden Karadeniz’de iki gemiye saldırı sonrası açıklama: Ciddi riskler oluşturdu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Karadeniz'de İki Ticari Gemiye Yönelik Gerçekleştirilen Saldırılar Hakkında: Karadeniz'de Gambiya bayraklı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli ticari tankerlere yönelik dün (28 Kasım) gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur. Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz.

Son dakika | Karadeniz'deki gemilere saldırıda yeni detaylar: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama! Kaptan çağrı yapmış...

SON DAKİKA... Karadeniz'de iki tanker gemisine saldırı! Bakanlık son durumu paylaştı: Dikkat çeken İnsansız Deniz Aracı detayı