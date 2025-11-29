Dışişleri'nden Karadeniz'de iki gemiye saldırı sonrası açıklama: Ciddi riskler oluşturdu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz'de saldırıya uğrayan 2 ticari gemi hakkında açıklama yaparak "Saldırıları endişeyle karşılıyoruz." dedi. Taraflarla gerekli temasların sürdüğünü belirten Keçeli, "Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Karadeniz'de İki Ticari Gemiye Yönelik Gerçekleştirilen Saldırılar Hakkında: Karadeniz'de Gambiya bayraklı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli ticari tankerlere yönelik dün (28 Kasım) gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur. Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz.