Son dakika | Karadeniz’deki gemilere saldırıda yeni detaylar: Bakan Uraloğlu’ndan açıklama! Kaptan çağrı yapmış...

Son dakika! Karadeniz açıklarında yabancı menşeli KAIROS ve VIRAT isimli iki gemide meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gemilerin süreçleriyle alakalı gerek bizim arama kurtarma merkezimiz gerekse gemilerle sağlanan irtibat neticesinde bilgi sahibi olduk. " dedi.

Uraloğlu şunları kaydetti:

Bu durum sonrasında bütün unsurlarımızla beraber teyakkuz haline geçtik ve birinci gemiye yönlendirdik. Her ikisi de tanker gemisi ver ve boştu. Boş olmuş olmaları bu anlamda iyiydi. İlk gemide 25 denizci insan vardı bunların yangın anında kurtarılması kıymetliydi. Kıyı emniyetindeki arkadaşlarımız cesur bir şekilde bütün tedbirleri alarak orada operasyon yürüttüler. Sağ salim öncelikle botlara ardından karaya çıkardılar. Bu insanların herhangi bir yaralanmalarının ve sağlık problemlerinin olmadığını söyleyebiliriz. Gemide, dün akşam olan olayda hala yangın devam ediyor. Dıştaki yangın söndürüldü, geminin içinde olan yangın devam ediyor. Oralarda biraz daha ihtiyatlı olarak müdahale etmek durumunda arkadaşlarımız KAIROS isimli gemi Kandıra açıklarında olan. Dolaysıyla oradaki şuanda bir can kaybı veya bir sağlık sorunu yok ama süreci yakından devam ediyoruz. Ben bunun altını çizmek istiyorum; boşta olsa bir tanker tehlike arz eder. Bir tankerdeki yangına müdahale etme gerçekten olağan zamandaki eğitimlerle beraber olur ve bu anlamda da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bunu başarıyla yürüttü. Ben kendilerini gerçekten teşekkür ediyorum" dedi.