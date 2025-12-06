İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıkladı: "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni uluslararası imzaya sunduk"

Enstitü Sosyal aracılığıyla hazırlanan ve 13 maddeden oluşan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" uluslararası imzaya sunuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu önemli sözleşmeye ilişkin, "Ülkemiz öncülüğünde hazırlanan bu sözleşmeyi uluslararası alanda da imzaya sunduk. Çocuklarımızın dijital haklarını görünür hale getirmeyi hedefleyen 13 maddelik bu sözleşme, tehditleri açığa çıkarma, toplumu sorumluluk almaya çağırma ve aynı zamanda uluslararası farkındalık oluşturma amacı taşımaktadır." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladığını duyurdu.

Haliç Kongre Merkezi'nde "Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek" başlığıyla düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'nde konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, zirvenin, çocukların geleceği için yepyeni fikirler üretmesini temenni etti. Duran, çocukların insanın en yalın, saf hali olduğunu ve çocukları her şeyin üzerinde tutmanın, onları maddi ve manevi tehlikelerden korumanın geçmişe ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu kaydetti. Çocukların artık dijital bir dünyanın içine doğduğunu aktaran Duran, "TÜİK'in 'Türkiye'deki Çocuklar 2024 İstatistiklere Bakış' raporunun 'Çocuk ve Bilişim' başlığında, 6-10 yaş grubu çocuklarımızın internet kullanım oranı yüzde 87,9 olarak belirtilmektedir. Bu veri, çocuklarımızın dijital bir dünyaya doğduğunu göstermekle kalmıyor onların dijital bir nesil olacağını da ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Duran, çocukların dünyayı sadece ailelerinden, okullarından ya da çevrelerinden öğrenmediğini belirterek, şunları söyledi: "Dijital dünyada çok fazla şeyi elde ediyorlar. Sosyal platformlar, dijital oyunlar ve görsel-işitsel içerikler çocukların öğrenme ve sosyalleşme süreçlerini artık fazlasıyla belirleyici konuma geldi. Bunlar tabii ki fırsatlar da içeriyor ancak diğer yönüyle baktığımızda da tehditleri de içinde barındırıyor. Mevzubahis çocuklar olduğunda bu sınamaların boyutunun çok daha kritik olduğu açıktır. Böylece, aslında yapılması gereken şey de ortaya çıkıyor. Biz çocuklarımızı doğru yönlendirmek, dijital araçların imkanlarından faydalanmalarını sağlamak ve zararlarına karşı da onları bilinçlendirmek durumundayız." Ekranlardan kaçmanın ya da kaçınmanın mümkün olmadığını ancak hassas bir denge gerektiğine dikkati çeken Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Gelin, çocuklarımızı bu dijital dadıların elinden artık kurtaralım." çağrısını anımsattı.