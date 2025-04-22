Enstitü Sosyal’den çocuklar için "dijital haklar" hamlesi: 13 maddelik sözleşme hazırlandı

Enstitü Sosyal, 13 maddeden oluşan ve 4 dile çevrilen "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni kamuoyu ile paylaştı. Enstitü Sosyal'in Üsküdar'daki merkezinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, çocukların dijital güvenliğinden sorumlu tüm paydaşlara çağrı niteliği taşıyan sözleşmenin içeriğine ilişkin bilgiler verildi.

Enstitü Sosyal Eğitim Araştırmaları Programı Direktörü Volkan Levent Akgünlü, toplantıda yaptığı konuşmada, söz konusu sözleşmenin Türkiye'de toplumsal bir hareketin öncüsü olacağına inandığını kaydetti.

Enstitü Sosyal'in resmi kurumlarla yakın ilişki kuran sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Akgünlü, burada sadece fikir üretmediklerini, bu fikirlerin toplumsal yaşama geçirilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uzun bir sürecin sonunda ortaya çıktığını söyleyen Akgünlü, "Sadece Türkiye'de değil dünyada da ilk defa gerçekleştirilen bir adım." ifadesini kullandı.

Kovid-19 süreciyle birlikte insanların dijital dünya ile tanışıklığının daha da arttığına vurgu yapan Akgünlü, "Zaman zaman hepimizin karşılaştığı bazı negatif yanlarına da şahit olduk. 'Bizler acaba interneti ve dijital dünyayı daha verimli nasıl kullanabiliriz? Bizlerin ve toplumun yararına nasıl daha üretken hale getirebiliriz?' diye uzun zamandır düşünüyorduk. Bunun altyapısı konusunda da zaten çalışmalarımız vardı. Tabii bunları yaparken gerek resmi kuruluşlarla, gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversiteler, uzmanlar ve eğitimcilerle yakın işbirliği içerisindeydik. En sonunda Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni hayata geçirmek istedik. Aylar süren çalışmalar sonucunda bugün ilk defa, 23 Nisan'ın arifesinde böyle bir çocuk hakları sözleşmesini Türkiye'de, hatta dünyada bizler kamuoyu ile paylaşmış olduk." dedi.

Çocukların dijital dünyadaki haklarına yönelik farkındalık oluşturan sözleşmeye ilişkin Enstitü Sosyal'in internet sayfasında imza kampanyası başlattıklarını bildiren Akgünlü, şöyle konuştu:

"Geleceğiyle ve çocuklarıyla ilgili endişesi olan, 'İnterneti daha güvenli nasıl kullanabilirim?' diyen her bireyin web sitemize girip bu kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Türkiye'deki resmi makamlarla işbirliği içerisinde olacağız, Aile Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımızla yakın bir temas içerisinde bunu toplumun geneline yaymak istiyoruz. Toplumsal bir birliktelik ortaya çıkarmak istiyoruz ki geleceğimizi daha doğru şekillendirelim. Bu Türkiye içinde de kalmayacak, yurt dışındaki UNICEF gibi bazı makamlarla paylaşıp bütün dünyada bu sözleşmenin yaygın, etkin ve anlaşılır şekilde olmasını sağlayacağımızı düşünüyorum."

AİLELERE VE ÖĞRETMENLERE ÇAĞRI

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, 25 yıldır bu konuda çalıştığını, sorunun çözümüne yönelik katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Prof. Dr. Odabaşı, "Çocuk haklarını birlikte konuşmak, bunu anne babalara, öğretmenlere yaymak çok önemli. Çünkü çocukların belli bir konuda yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Bu da onların güvenlikleri, mahremiyetleri. Bu konuda haklarının ne olduğunu hem onlara hem de ailelere öğretmemiz gerekli. Bunun için bu sözleşmeyi çok değerli ve önemli buluyorum." dedi.

Sözleşmede katkısı olanlara teşekkür eden Odabaşı, "Hepsinin yardımı farklı bir alanda oldu. Biz böylelikle dijital dünyada çocuk haklarını tamamen kapsamış olduk. Dijital dünyada çocuk hakları küçücük bir fotoğraf paylaşımından başlıyor, büyük bir iftiraya kadar gidebiliyor." şeklinde konuştu.

Ailelerin ve öğretmenlerin çocukların hakları konusunda çok bilinçli ve uyanık olması gerektiğini belirten Odabaşı, çocukları korumak için nelere ihtiyaç olduğu ve nelerin yanlış yapıldığı konusunda konuşulmasını istediğini söyledi.

Sözleşmenin İngilizce, Fransızca, Arapça ve Çinceye çevrildiğinin altını çizen Odabaşı, "Bütün ülkelerle paylaşıma açığız. Yani devletimiz bu koşulları sağlayacaktır ve devlet bunun yayılımını da sağlayacaktır. Çünkü çok değerli bir sözleşme oldu. Dünyada bir ilk. Bakın çocuk hakları konusunda çalışan çok kişi var dünyada ama ailelere yönelik bu kadar dağılacak ve en uçlara kadar gidebilecek bir sözleşme yok. Onun için çok değerli buluyorum bu çalışmayı. Bütün imzalar bizim için birer pırlanta niteliğinde çok kıymetli." diye konuştu.

Sözleşmenin içeriğinin ve maddelerinin değiştirilebilir olduğuna vurgu yapan Odabaşı, "Bu kadar dinamik bir ortamda Enstitü Sosyal bunun gereğini yapacaktır. Eğer yeni bir gündem gelir de kapsamadığımız bir sorun ortaya çıkarsa, Enstitü Sosyal yine bir değişim tuşuna basacaktır ve sözleşmeyi tekrar düzenleyecektir." değerlendirmesini yaptı. Prof. Dr. Odabaşı, sözleşmenin çocuklar için en güzel bayram hediyesi olduğunu belirtti.

"BİZİM İÇİN BİRLİK OLUN"

Lütfi Erçin Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Emre Balı, hayatın bir parçası haline gelen internette şiddet, zorbalık ve kötü sözlerle karşılaşmak istemediklerini söyledi.

İnternetin tüm çocuklar için eğlenceli, faydalı ve güvenli bir yer olması temennisinde bulunan Balı, "Geleceğimizi şekillendiren büyüklerimiz, tüm anlaşmazlıkları bırakıp bizim için birlik olun. Biz çocuk olduğumuz için imza atamıyoruz, o yüzden bu sözleşmeyi siz imzalayın. Çünkü bu sözleşme bizim geleceğimiz. Onu geleceğe dönüştürmek sizin sorumluluğunuzdur. Söz veriyoruz, bugün siz bizim için iyisini yaparsanız, büyüyünce biz de çocuklar için en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

İLK İMZA BAKAN GÖKTAŞ'TAN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesinin" ilk imzasını attı. Bakan Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin sivil bir inisiyatifle hazırlandığını belirterek, "Bu metin, aynı zamanda yasal düzenleme çalışmalarımızı tamamlayan güçlü bir toplumsal çağrıdır." dedi.