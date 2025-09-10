Giriş Tarihi: 10.09.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 07:23
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıklamıştı "Dijital dünyada çocuk hakları" için ilk adım Türkiye’den
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından dikkat çektiği "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. 13 maddeden oluşan sözleşme, çocukların dijital ortamdaki haklarını tanımlayan ve bu hakların korunması için sorumluluk üstlenecek kişi ve kurumları gösteren bir belge niteliği taşıyor.