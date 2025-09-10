SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıklamıştı "Dijital dünyada çocuk hakları" için ilk adım Türkiye’den

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada sosyal medya ve dijital içeriklerin çocukların ve gençlerin ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilediğini bir kez daha vurguladı. Erdoğan bu konuda bir sözleşme imzaladıklarına dikkat çekerek "Bugün ülkemizdeki çocuklarla birlikte tüm dünya çocukları için çok anlamlı ve kıymetli bir adım attık.



