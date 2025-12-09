Son dakika | Özgür Özel yönetiminden parti içi muhalefete karşı hamle: CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır disipline sevk edildi

Son dakika: CHP'de parti içi muhalefete yönelik Özgür Özel yönetiminden karşı bir hamle geldi. CHP Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Hasan Ufuk Çakır, yolsuzluk ve rüşvete karışanların parti içinde de yargılanması gerektiğini bildiren mektuba imza atmıştı.

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 15:50 Son Güncelleme: 09 Aralık 2025 16:10

HALK TV'YE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ Halk TV, "CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın geçmiş yıllara ait adli sicil kayıtları ortaya çıktı" içerikli bir haberi imzasız olarak yayımladı. Haberin detayında "Milletvekili adaylığı süreci öncesinde düzenlenen belgelere yansıyan kayıtlarda, Çakır hakkında 2006-2013 yılları arasında çok sayıda adli işlem yapıldığı, bu dosyaların bir bölümünün mahkumiyete dönüştüğü ortaya çıktı" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu ifadeler sebebiyle oldukça sinirlendiği görülen Çakır, bu habere sessiz kalan CHP'li vekilleri de protesto TBMM'deki salondan ayrıldı.