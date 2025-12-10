Başkan Erdoğan’dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 77'nci yıl dönümünü kutlayarak, insan haklarının dünyanın birçok bölgesinde ihlal edilmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, her bireyin doğuştan sahip olduğu hakları güvence altına alan küresel bir taahhüt olma özelliğini bugün de koruduğunu vurguladı. Ancak beyannamede yer alan kural ve ilkelerin sıklıkla ihlal edildiğini belirten Erdoğan, barış ve adalet kavramlarının giderek yara aldığını ifade etti.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şöyle;

"Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 77'nci yıl dönümünde, başta milletimiz olmak üzere, insanlık ailesinin her bir ferdinin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyorum.

"KURAL VE İLKELER DÜNYANIN BİRÇOK BÖLGESİNDE İHLAL EDİLMEKTE"

İnsanlığın ortak değer ve kazanımlarını temsil eden bu önemli Belge, her bireyin doğuştan sahip olduğu hakları güvence altına alan küresel bir taahhüt olma özelliğini bugün de muhafaza etmektedir. Bununla birlikte Beyannamede münderiç kural ve ilkeler dünyanın birçok bölgesinde ihlal edilmekte; barış ve adalet gibi kavramlar sürekli irtifa kaybetmektedir.

Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında karşımıza çıkan mezalim, uluslararası kamuoyunun tüm gayretlerine rağmen, maalesef varlığını sürdürmektedir. 70 bini aşkın Gazzelinin hayatını kaybettiği bu soykırım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde zikredilen değerlerin ağır tahribata uğradığının açık bir göstergesidir. Dev bir enkaz yığınına çevrilen Gazze'nin bir an önce ayağa kaldırılması, tüm insanlığın Filistinlilere karşı müşterek sorumluluğudur. Gazze'de âdil ve kalıcı barışa giden yegâne yol, ülkemizin de katkısıyla tesis edilen ateşkesin güçlendirilmesi ve iki devletli çözüm modelinin en kısa sürede hayata geçirilmesidir. Ancak İsrail, hukuk ve kural tanımazlığını burada da göstermekte, 11 Ekim'den beri en az 370 Filistinliyi katlettiği saldırılarıyla ateşkesi ihlal etmektedir. Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması, Gazze'nin tekrar çatışmalara sürüklenmemesi açısından kritik önemdedir. Aynı şekilde Sudan'da akan kardeş kanının durması, ülkenin yeniden güven ve istikrar ortamına kavuşması amacıyla barış ve diyalog odaklı girişimlerimiz sürmektedir.

Kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadele Beyannamedeki ilkelerin korunması bakımından hayati önemdedir. Nefret içeren suç ve söylemlerin görmezden gelinmesi, bunlara karşı gerekli tedbir ve yaptırımların uygulanmaması, hatta çoğu zaman düşünce özgürlüğü bahanesiyle teşvik edilmesi asla kabul edilemez.

"TÜRKİYE OLARAK BARIŞ VE GÜVENLİĞE EN YÜKSEK DÜZEYDE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak, tarihimizden devraldığımız güçlü mirasla dil, ırk, köken ayrımı yapmadan, başta gönül ve kültür coğrafyamız olmak üzere, tüm dünyada insan hak ve onurunu savunmaya; küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunmaya devam edeceğiz.

Eş zamanlı olarak yaklaşık yarım asırdır binlerce insanımızın hayatına mâl olan, refah ve istikrar yürüyüşümüzü sekteye uğratan terör musibetinden de milletimizi ebediyen kurtaracak adımları kararlılıkla atacağız. Önce Terörsüz Türkiye hedefine vasıl olacak, inşallah ardından da merkezinde kalkınmanın, dayanışmanın, iş birliğinin ve huzurun bulunduğu Terörüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız. Bunda kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz.

Bu düşüncelerle, milletimizin, kardeşlerimizin ve tüm insanlığın 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü bir kez daha kutluyor; bu önemli günün Gazze, Filistin ve Sudan başta olmak üzere, tüm dünyaya barış, huzur, istikrar ve adalet getirmesini can-ı gönülden temenni ediyorum."