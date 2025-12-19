Gelin birlikte ortak akılla yapalım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde konuştu:

Yeni anayasa için mutfak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün partilere de çağrı yapıyoruz. Bunun asıl mekânı tabii ki yüce Meclis'imizdir. Burada partiler arası bir komisyonun, bir grubun oturup bu farklı bakış açılarını müzakere ederek, tartışarak ülkemize hak ettiği bir Anayasa'yı kazandırmasını temenni ediyoruz.

Gelecek odaklı bir anayasaya ihtiyacımız var. Hem sistem eleştirileri yapıp hem de "Anayasa çalışmalarına girmeyiz" diyenlerin çok tutarlı olduğunu ifade edemem doğrusu. Gelin, birlikte çalışalım, ortak akılla çalışalım.

(Yasadışı bahis ve kumarla mücadele) Yaklaşık bir yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu bir komisyonla bu konuları çalıştık, çok kapsamlı bir eylem planı hazırladık, ancak bunu kamuoyuna açıkça sunmadık doğrusu. Eylem planımızda 7 ana öncelikli alan, 37 hedef, bu hedefler kapsamında 71 eylem bulunuyor.