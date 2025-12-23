Gazze için tek yürek

Milli İrade Platformu ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yöneticileri, Filistin'de devam eden katliama dikkat çekmek amacıyla 1 Ocak 2026'da İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem için ortak çağrı yaptı. Basın toplantısı, bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu platform tarafından Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" ve "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" sloganlarıyla saat 08.30'da başlayacak eyleme vatandaşlar davet edildi.

Platform adına konuşan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun "Milli İrade Platformu" ve "İnsanlık İttifakı" çatısı altında bir araya geldiğini belirtti. Gazze'de 27 aydır süren sürecin, bir halkın adım adım yok edilmesine yönelik planlı bir imha olduğunu vurgulayan Beşinci, bugüne kadar 210 bin ton bomba atıldığını, 70 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, 200 bin kişinin yaralandığını söyledi. Ateşkes ilan edilmesine rağmen saldırıların durmadığını, bu süreçte yaklaşık 600 sivilin ve tıbbi tahliye bekleyen 1092 hastanın yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazze'de en az 20 bin çocuğun öldürüldüğünü belirterek meselenin siyaset üstü ve insanlık vicdanını ilgilendirdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ise Filistin meselesinin küresel ölçekte bir vicdan sınavına dönüştüğünü söyledi.

KÜRESEL BİR ÇAĞRI

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri ile Galata Köprüsü'nde gerçekleştireceğimiz bu anlamlı buluşma, sadece bir yürüyüş değil; tüm dünyanın vicdanına seslenen küresel bir çağrı olacak" dedi.

Futbol kulüpleri adına Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, eyleme katılım çağrısı yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, KADEM Başkanı Canan Sarı, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir de Galata Köprüsü'nde olacaklarını açıkladı.

Eylem kapsamında katılımcılar 1 Ocak sabahı Sultanahmet, Ayasofya-i Kebir, Yeni Cami, Süleymaniye, Fatih ve Taksim camilerinden sabah namazı sonrası kortejler halinde Galata Köprüsü'ne yürüyecek.

SOYKIRIMCI NETANYAHU YARGILANMADI

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci: Temel insani haklara erişimi konuşamıyorum. Aslında 20 maddelik Gazze barış planının ilk aşaması asla uygulanmadı. Çünkü görüyoruz ki katil İsrail bu süreçte ölümü durdurmadı, yıkımı durdurmadı, kuşatmayı durdurmadı. Ve tüm bunlar yaşanırken, soykırımcı katil Netanyahu ve savaş suçluları hâlâ bağımsız ve adil bir mahkeme önünde yargılanmadı