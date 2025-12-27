İBB’den 10 milyar TL’lik rant

İBB yönetimi Avcılar Cihangir Mahallesi'nde şahıs parsellerinin de olduğu mezarlık alanını imara açtı. İmar değişikliği talebi İBB'den geldiği için devlete imar fonksiyon değişikliğinden doğan vergi ödemesi yapılmadı. Böylece devlet milyarlarca lira vergi kaybı yaşarken imar değişikliği ile 10 milyar TL'lik rant sağlandı. İstanbul'un yeşil alanlarını imara açarak satan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi en riskli deprem bölgelerinden biri olan Avcılar'daki mezarlık alanı da imara açtı.

İBB Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen kararla Cihangir Mahallesi'ndeki 30 yıldır mezarlık alanı olan 65 dönümlük alan imara açıldı. AK Parti İmar Komisyonu üyesi Adnan Zeki Bostancı, "Planlanan alanda sahipleri açısından milyarlarca dolarlık bir rant dönüyor. Alanda şahıs parselleri, kamu arazileri var. İstanbul'da mezar alanı yok, planlanan bölge zemin açısından çok riskli ve hatta bölgede yol dahi kayıyor ve buna karşın sürekli önlemler alınır. Plan teklifi vatandaştan gelseydi imar artışından dolayı milyarlar vermesi, harç ödemesi gerekiyordu.

Ancak teklif Planlama Şube Müdürlüğü'nden geldiği için vergiden de kaçılıyor. Bu da kamu zararı değil midir?" diye konuştu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise kararın kabul edilemez olduğunu belirtti. Özdemir alanın bir şahsa ait olduğunu vurguladı. İmar kararının İBB Meclisi'nde AK Parti grubunun ret oylarına rağmen geçirildiğini dile getiren Özdemir, "Burası 30 yıldır mezarlık alanı olarak planlı. Üstelik İstanbul'un ciddi bir mezarlık ihtiyacı varken bu alanın imara açılması kabul edilemez" dedi. Özdemir, imar değişikliğiyle birlikte arazinin yaklaşık 10 milyar TL'lik bir değer kazancı elde ettiğini öne sürerek, "Şahıs talep etseydi bu alanın imara açılması mümkün olmazdı. Ancak belediye eliyle yapılınca bu değer artışı sağlandı" ifadelerini kullandı.

DEVLETİN KAYBI BÜYÜK

İmar değişikliğiyle birlikte doğması gereken imar değer artış vergisinin de ödenmediğini belirten AK Partili Abdullah Özdemir, "Ola ki siz imara açtınız, bunun için çok büyük bir vergi çıkar. İmar değer artış vergisi. Yasalarda bu söz konusu. Bunu da ödetmemek için uygulamayı İBB eliyle yapıyorlar. Siz eğer belediye olarak bunu kendi talebinizle yaparsanız o zaman arsa sahibi değer artış vergisini ödemiyor. Böyle olunca devletin alacağı bir vergiyi de ödetmiyorlar" ifadesini kullandı. Özdemir,Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'na da çağrıda bulunarak, durumun muhakkak araştırılması gerektiğini savundu.