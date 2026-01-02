Haberler

Gündem Haberleri

Grok'tan yeni skandal: Önce küfür şimdi de istismar görselleri! 'Acil önlem' çağrısı...

Grok'tan yeni skandal: Önce küfür şimdi de istismar görselleri! 'Acil önlem' çağrısı...

Sosyal medya plaftormu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un kadınları hedef alan cinsel istismar niteliği taşıyan kurgu görseller üretmesi tepkiye yol açtı. Vatandaşlar ve uzmanlar bu suç içeriklerine karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 10:04 Son Güncelleme: 02 Ocak 2026 10:10

Milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'in yapay zeka robotu Grok'un skandalları bitmek bilmiyor. Toplumun ortak payda ve değerlerine ağır küfür ve hakaretler bulunmasıyla da daha önce gündem olan Grok gelen tepkiler sonucu algoritmalarında değişikliğe gitmiş ve küfür/hakaret içerikli sohbetlerini kısıtlamıştı.

Yapay zeka Grok'un son dönemde özellikle kadınları hedef alan, cinsel istismar niteliği taşıyan kurgusal görseller ile birlikte müstehcen içerikli konuşmalarını artırması kamuoyunun tepkisini çekti. VATANDAŞLAR VE UZMANLARDAN 'ACİL ÖNLEM' ÇAĞRISI Uzmanlar, hem X hesabı olan çocukların hem de uygunsuz görseli üretilen kadınların platformdaki müstehcen içeriklerden olumsuz yönde etkilenebileceği uyarısını yaptı. Vatandaşlar ve uzmanlar kontrolsüz biçimde artan kurgusal fotoğraflara yönelik 'acil önlem' çağrısında da bulunarak denetimlerin artırılmasını istedi.