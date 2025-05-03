Ahlaksız TikTok fenomeni Mehmet Özdemirkol’den kız çocuklarına cinsel istismar tehdidi: Tutuklandı!

TikTok'taki canlı yayınlarında silah gösteren, şantajda bulunan fenomen Mehmet Özdemirkol açtığı canlı yayında bu kez de reşit olmamış kız çocuklarına cinsel istismar tehdidinde bulundu.

Gaziantep Valiliği fenomenin tutuklandığını duyurdu. Valiliğin açıklaması şu şekilde:

01/05/2025 günü bazı X Sosyal Medya hesaplarından yapılan şikayetler ihbar kabul edilerek fenomen olarak tabir edilen M.Ö. isimli şahsın paylaşımları ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucunda;

AHLAKSIZ FENOMENE TUTUKLAMA

Muhtelif tarihlerde "Müstehcenlik, Hakaret ve Tehdit" suçlarından hakkında daha önce adli tahkikat yürütülen M.Ö. isimli şahsın araç içerisinde yanında bulunan M.S. isimli şahısla birlikte silah teşhir etiği görülmüştür.

Gasp Büro Amirliği Ekiplerimiz tarafından şüpheli şahıslar yakalanmış ve 02.05.2025 günü (bugün) çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanmıştır.