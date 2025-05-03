Tiktok’taki bu skandallara neden önlem alınamıyor? Mide bulandıran görüntülere tepkiler büyüyor

Sosyal medyada son günlerde sıklıkla görülen küçük çocukların istismar edildiğine ilişkin rezil görüntülere bir yenisi daha eklendi. ikTok fenomeni olduğu öğrenilen kadın, bir çocuğu saniyelerce dudağından öptü. O görüntüleri bir de sosyal medya hesabından paylaşan ahlaksız kadına, tepkiler çığ gibi yağdı.

Çocuğun mahremiyetini ve duygusal gelişimini hiçe sayan bu hareket, "masumiyetin istismarı" olarak yorumlandı.

"BU SKANDALLARA NEDEN ÖNLEN ALINAMIYOR?"

'Küçük çocuğa istismar' paylaşımlarına tepkiler büyürken, vatandaşlar ise özellikle 'Tiktok'taki bu skandallara neden önlem alınamıyor?' sorusunu soruyor. TikTok'taki 'hediye dağıtma' 'para kazanma' 'canlı yayın' gibi özellikleri kullanarak 'takipçi' kazanarak fenomen olmak isteyen ahlaksızlar; küçücük çocukları bu emellerine iğrenççe alet ediyor.