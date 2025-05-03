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Giriş Tarihi: 3.5.2025 14:06 Son Güncelleme: 3.5.2025 14:27

Tiktok'taki bu skandallara neden önlem alınamıyor? Mide bulandıran görüntülere tepkiler büyüyor

TikTok'ta müstehcenlik, istismar ve toplum ahlakına aykırı görüntüler 'şov' adı altında paylaşılıyor. Bunun son örneği ise; TikTok kullanıcısı bir kadının, küçük çocuğu dudağından öptüğü görüntüleri paylaşmasıyla görüldü. Vatandaşlar mide bulandıran görüntülere/paylaşımlara tepki gösterirken soruyor: TikTok'taki bu skandallara neden önlem alınamıyor?

Tiktok’taki bu skandallara neden önlem alınamıyor? Mide bulandıran görüntülere tepkiler büyüyor

Toplum ahlakına aykırı paylaşımlar sosyal medya uygulaması TikTok'ta sıkça görülüyor. Plafformun 'rezil' içerikleri algoritmasıyla daha da görünür kılması ise özellikle dikkat çekiyor.

Sosyal medyada son günlerde sıklıkla görülen küçük çocukların istismar edildiğine ilişkin rezil görüntülere bir yenisi daha eklendi. ikTok fenomeni olduğu öğrenilen kadın, bir çocuğu saniyelerce dudağından öptü. O görüntüleri bir de sosyal medya hesabından paylaşan ahlaksız kadına, tepkiler çığ gibi yağdı.

Çocuğun mahremiyetini ve duygusal gelişimini hiçe sayan bu hareket, "masumiyetin istismarı" olarak yorumlandı.

"BU SKANDALLARA NEDEN ÖNLEN ALINAMIYOR?"

'Küçük çocuğa istismar' paylaşımlarına tepkiler büyürken, vatandaşlar ise özellikle 'Tiktok'taki bu skandallara neden önlem alınamıyor?' sorusunu soruyor. TikTok'taki 'hediye dağıtma' 'para kazanma' 'canlı yayın' gibi özellikleri kullanarak 'takipçi' kazanarak fenomen olmak isteyen ahlaksızlar; küçücük çocukları bu emellerine iğrenççe alet ediyor.

BU SKANDAL İLK DEĞİL!

Nevşehir'de yaşayan Duygu Özgül Kalebayır da erkek kuzenini dudağından öptürdüğü videoları yayınlamış, Nevşehir polisi tarafından yakalanarak çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmıştı.

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Tiktok'taki bu skandallara neden önlem alınamıyor? Mide bulandıran görüntülere tepkiler büyüyor
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