Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy: Latin Amerika ülkelerinde Türk dizilerine büyük ilgi var

Dünya'da birçok ülkede insanları Türkçe ve Türk kültürü ile buluşturan Yunus Emre Enstitüsü 2026'da etki alanını daha da genişletmek için çalışmalarına hız veriyor. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, SABAH'a yaptığı açıklamada, yeni yılda Latin Amerika'ya yönelik çalışmalarına hız kazandıracaklarının altını çizdi.

2026 SONUNDA BÜTÜN LATİN AMERİKA'DA OLACAĞIZ

Latin Amerika ülkeleri ile görüşmeler yaptıklarını belirten Aliy, 13 Latin Amerika ülkesinde yer açılımı için çalışmalara başladıklarının altını çizerek, "Şubat ayında Küba'da ve Brezilya'da yerimizi açacağız. Çok önemli Karayip'lerin ve Latin Amerika'nın önemli iki ülkesi. 2026 yılı içerisinde Latin Amerika'nın hemen hemen bütün ülkelerinde yer alacağız" dedi.

ARAMIZDA GÖRÜNMEYEN BİR BAĞ VAR

Latin Amerika ülkelerinin Türk dizilerine ve Türk kültürüne olan ilgilerine işaret eden Aliy, "Latin Amerika ülkelerinde Türk dizilerine, Türk işte sinemasına ya da Türk eğlence sektörüne, dijital mecralara çok büyük ilgi var. Nasıl biz Latin Amerika dediğimiz zaman özgürlüğüne düşkün, özgürlüğü için devamlı savaşmış insanlar ülkesi olarak görüyorsak, onlar da Türkiye'yi aynı şekilde görüyorlar. Yani özgürlükleri için savaşmış ve çok büyük milli mücadele vermiş bir ülke olarak görüyorlar. Aramızda görünmeyen bir bağ var ve biz bu bağı nasıl güçlendirebiliriz diye uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

TABİİ PLATFORMU İLE ANLAŞMA YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

Ülkelerde var olan ilgiye yönelik olarak özel çalışmalarının olacağını da belirten Aliy, "Bu ilgiyi biz de kullanmak için TRT ile ve tabii platformuyla bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Sona kadar yaklaştık. Olabildiğince çok tabii üyeliği alıp, orada bizim kurslarımıza gelen insanlara vermek ve aile içerisinde de Türkçeyi televizyonlar üzerinden, alt yazılar üzerinden öğrenilebilecek bir imkan sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.