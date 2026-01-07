Ne seçilmişe ne seçene dokundurturuz

TBMM'de, CHP grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump yönetiminin bir başka ülkeye askeri müdahalede bulunduğunu belirten Özel, Maduro'nun sürüklenerek kaçırıldığını ifade ederek, "Ama dışarıdan da birisi, Yunan gazeteci Maduro fotoğrafını kullanarak bir şeyler söylüyor. Değil Cumhurbaşkanı'nı; Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tek vatandaşını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünden alıp götürmeye kalkan varsa hodri meydan. Biz ülkemizde ne seçilmişe dokundururuz ne seçene dokundurturuz. Bir vatandaşın saçına dokunacaksın orada karşında bizi bulacaksın. Aklını başına alacaksın" dedi.