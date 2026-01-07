Venezuela ile FETÖ ihaneti aynı tornanın mamulü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonuna tepki gösterdi. "ABD'nin yaptığı haydutluk, korsanlık" diyen Bahçeli şunları söyledi:

LANETLİYORUM: Tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen haydutluk, korsanlık yaşandı. Karayip Korsanları filmi dünyanın gözü önünde gerçekleşti, film seti Venezuela'nın başkenti Caracas'ta kuruldu. Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru ve hukuk dışı saldırıyı nefretle, şiddetle ve her yönüyle sadece kınamıyor, hepten lanetliyorum.

OLACAK ŞEY DEĞİL: Maduro'nun hataları varsa bile, bunun silahlı ve zora dayalı tecziyesi bir başka ülkenin yetki sahası içinde ele alınamaz. Seçimle gelenin seçimle gitmesi, suç işleyenin, suçu olanın kendi ülkesindeki mahkemeler önünde hesap vermesi bir demokrasi ve hukuk normu. Devlet başkanının ülkesinin başkentinde, istihbarat sızmasıyla başlayan kombine saldırı planlamasıyla, gece yarısı yatağından eşiyle birlikte güç kullanılarak sürüklene sürüklene alınması ilk kez vuku buldu. Bu olacak şey değil.

15 TEMMUZ İHANETİYLE BENZER: Müfrit ve mütehakkim tablonun ülkemizde yaşanan 15 Temmuz ihanetiyle benzerliği de dikkat çekici. Türkiye'de 15 Temmuz'da FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Erdoğan Marmaris'te bulunurken, doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntem ile bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısı. 15 Temmuz'da, casus ve Haşhaşi örgütü maşa olarak kullanarak üzerimize salan ABD, Venezuela'da bunun yerine doğrudan müdahale etti. Türk milletinin ayağa kalkan iradesine ve kahramanca mücadelesine çarpıp yerle yeksan olan FETÖ ihaneti ile Venezuela'daki gece yarısı darbesi aynı tornanın mamulü, aynı projenin mahsulü. Tek fark, birisi direnmiş diğeri uyudu.

ISRARIMIZ ANLAŞILDI MI? Venezuela örneği bize aynı zamanda iç cephenin hayatiyeti ve müessiriyeti hakkında ibretlik ipuçları da vermiştir. Şimdi anlaşıldı mı, iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz. Şimdi anlaşıldı mı, "Terörsüz Türkiye" hedefindeki ısrar ve irademiz. Şimdi anlaşıldı mı, milli birlik, kardeşlik ve dayanışma azmimizi savunmadaki tavizsiz karar ve kararlılığımız.

AT HIRSIZLIĞI İLE ENERJİ VE DEĞERLİ MİNERAL HIRSIZLIĞI ARASINDA FARK YOK: At hırsızlığıyla enerji, değerli mineral hırsızlığı arasında içerik olarak farklılık yok. ABD Kongresi acilen devreye girmeli, Trump yönetiminin anayasaya ve uluslararası hukuka aykırı siyasi ve askeri tasarruflarını sona erdirecek kararları hızla almalı. Maduro ülkesine iade edilmeli. Venezuela'nın kaderi bu ülkenin halkı tarafından tayin edilmeli.

YA MUTABAKATLA YA DA ZORLA

Suriye'de geciken entegrasyon sürecinin gerçekleşmesi, 27 Şubat İmralı çağrısına müzahir gelişmelerin ortaya çıkması lazım. SDG/YPG'nin İsrail'in dümen suyuna girmesi, bu siyonist alçaklık tarafından Mazlum Abdi'nin PKK'nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor görüntüsü çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecek. Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı, siyasi ve toprak bütünlüğü tesis edilmeli, bilhassa Arap aşiretleri Şam yönetiminin önşartsız yanında durmalı. Suriye'de İsrail planları bozulacak.