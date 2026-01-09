Halep’te terör operasyonu: Sokak sokak temizlik

Suriye'nin Halep vilayetine bağlı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG'li (PKK/YPG) teröristlere yönelik operasyonda şiddetli çatışmalar yaşandı. Operasyonda 9 kişi hayatını kaybederken, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Suriye Geçici Hükümeti, SDG'nin askeri entegrasyonu içeren 10 Mart 2025 Mutabakatı'na uymadığını, aynı unsurların son günlerde gerçekleştirdiği onlarca ihlal nedeniyle operasyon kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, "Kürt vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin korunmasının ulusal ve hukuki bir görev olduğu ve bu sorumluluğun hiçbir şekilde devredilemeyeceği" belirtildi. Hükümete bağlı silahlı güçlerin "Kürtleri hedef aldığı" yönündeki haberleri reddeden Şam yönetimi, bölgeden çıkarılan Kürt vatandaşların "doğrudan devlet kontrolündeki alanlara" gönderildiğini ifade etti.

Halep Valiliği ise Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde kalan ailelerin çıkarılması için, Suriye ordusuyla koordineli olarak "iki insani koridor" açıldığını duyurdu. Vali Azzam el-Gharib, okulların tatilinin uzatıldığını bildirdi.

Suriye Ordusu Harekât Dairesi de SDG'yi sivilleri hedef almakla suçladı. Dün sabah onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcıyla bölgeye giriş yapan ordu birlikleri, her iki mahallede temizlik operasyonu başlattı. Eşrefiye Tepesi ele geçirilirken, mahallenin büyük bölümü kontrol altına alındı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği, bir bölümünün teslim olduğu kaydedildi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye'nin yanı sıra Beni Zeyd mahallelerinde ağır silahlı, kamikaze drone kullanan y2 bin SDG'li terörist bulunduğu tespit edildi. Kontrol noktaları oluşturarak sözde 'kurtarılmış bölge' oluşturmaya çalışan örgüt, sivilleri de kalkan olarak kullanıyor. Teröristlerin, işbirliği yaptıkları İsrail'den lojistik ve taktik destek aldığı kaydedildi. SDG'nin sivil kıyafetli teröristleri istihbarat ve sızma için ordu güçlerinin bulunduğu noktalara gönderdiği de belirlendi.

142 BİN SİVİL TAHLİYE EDİLDİ

Terör örgütü YPG'nin sözde asayiş güçlerince kontrol edilen Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik operasyon öncesi ordu birlikleri bölgenin tahliyesi için koridor açtı.

Suriye resmi haber ajanı SANA, 2 gün içinde açılan güvenli koridordan 142 bin sivilin çıktığına yer verdi. Haberde, "Seksen nakliye aracı görevlendirildi ve 12 geçici barınak açıldı; bunlardan 10'u Halep şehri içinde, ikisi ise Azez ve Afrin bölgelerinde bulunuyor" dedi. Tahliyeler sonrasında dün ordu birlikleri mahallenin içlerine giriş yaptı.