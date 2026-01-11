Borsa manipülasyonunda 15 şüpheli tutuklandı: Şifre ‘Kimmler benimle’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen KIMMR (Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.) hisselerindeki manipülasyon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun merkezindeki isim, daha önce doğalgaz hisselerinde manipülasyon yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve kısa süre önce tahliye edilen Hasan Meşe oldu.

SABAH'ın ulaştığı dosyada, Meşe'nin sosyal medyada "Hayalleri olan uyumaz" sloganıyla lüks araçlar ve para desteleriyle paylaşımlar yaparak yatırımcıları etkilediği belirtildi. Soruşturmada, Hasan Meşe'nin suç ortağının sosyal medyada "ZAG" kod adını kullanan Zeynel Abidin Güdücü olduğu tespit edildi. Güdücü'nün, eşi Ayşe Güdücü ile birlikte yurtdışına firar ettiği belirlendi. Meşe ve Güdücü'nün, 11 Ağustos 2022 – 29 Eylül 2022 tarihleri arasında "Kimmler benimle" gibi şifreli paylaşımlarla küçük yatırımcıyı yönlendirdiği kaydedildi. Sermaye Piyasası Kurulu raporlarına göre KIMMR hissesi, 10 Ağustos 2022'de 3,83 TL iken 30 Eylül 2022'ye kadar yüzde 252,89 artarak 13,52 TL'ye yükseldi. Aynı dönemde endeks yalnızca yüzde 12,38 arttı. Yapılan işlemlerle toplam 15 milyon 281 bin TL menfaat sağlandı. 2 Ekim 2022'de internetten emir iletim yasağı getirilirken, hisse 10 gün içinde yüzde 52 düşerek 6,48 TL'ye geriledi. Soruşturma dosyasında eylemler "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" kapsamında değerlendirildi.