Phuket tatilini belediyeye ödettiler

İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, işçiler maaşlarını alamadığı için eylemdeyken, sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'a yılbaşı tatiline gitmesinin gizli sponsorunun, Bornova Belediyesi olduğu iddia edildi.

İddiaya göre Duman, arkadaşı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin vasıtasıyla sevgilisi Sevcan Orhan'a konser düzenletti. Bornova Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen Sevcan Orhan konseri için 'doğrudan temin' yoluna gitti.

ÖNCE KONSER, SONRA TATİL

Belediyenin Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan alımda, 24 Ekim 2025'te Taysa Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşmesi imzalanan konser için 2 milyon 860 bin lira ödeme yapıldı. Konser de 28 Ekim'de gerçekleştirildi. Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın skandal tatilinin parasının da konser ücretinin içinden karşılandığı öne sürüldü.

"TATİLİ FİNANSE EDECEKSİN"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca ise "Halk seni belediye başkanı seçecek; sen kamu kaynağıyla halka hizmet etmek yerine kankanın sevgilisine doğrudan teminle konser paslayıp, Phuket tatilini finanse edeceksin. Sonra da çıkıp 'engelleniyoruz' diyeceksin. Yersen!" dedi.

İLK KIYAĞI DEĞİLMİŞ

Başkan Görkem Duman'ın sevgilisine ikinci derece sit alanında inşaat izni kıyağı yaptığı da iddia edilmişti. Konu ilk olarak belediye meclisinde gündeme geldi. Orhan'ın Buca'da Dumlupınar Mahallesi'nde Gürya İnşaat ile birlikte ortak satın aldığı ikinci derece sit alanındaki 3.5 dönümlük araziye villa yapmak istediği öğrenildi.