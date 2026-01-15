KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Türkiye, KKTC’nin oyun dışında bırakılmasına izin vermez

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, aralarında SABAH'ın da olduğu bir grup gazeteye yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs meselesinin kapsamlı çözüme ilişkin "müzakere masası" ve metodolojinin belirlendiği "görüşme masası" ekseninde iki farklı masada ele alındığını anlattı. Erhürman, "Şu anda oturduğumuz masa görüşme masası. Bu masa çerçevesinde daha önce BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusunda şahsi temsilcisi Maria Holguin geldi. İki kez onunla görüştük. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile görüştük. Bu çerçevede 10 maddelik bir öneri paketimiz oldu. Onlar üzerinde şu anda çalışmalar devam ediyor. Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaretin kolaylaştırılması, geçiş noktalarının rahatlatılması, karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkı ve bu kişilerin Güney'e geçişlerinde yaşadığı sorunların çözümüne yönelik önerilerimizi sunduk. Hellim'i AB'ye satabilmemiz için Güney tarafın imzalaması gereken bir sözleşme var. 3 yıldır imza bekliyor. Hristodulidis, '31 Ocak itibariyle bu iş bitecek' diye BM'nin önünde söz verdi. Bir de Derinya ve Bostancı geçiş kapılarını rahatlatmayı kabul etti. Bir sonraki görüşmeden önce bunların kesinleşmesini bekliyoruz. Bu ay sonu Holguin'in tekrar gelme ihtimali var. Holguin gelmeden önce bizim kendi aramızda bir takım şeyleri halletmemiz lazım" dedi.

ÖNCE LEFKOŞA, SONRA 5+1

Erhürman, sorunun çözümüne yönelik gerçekleşen ancak sonuçsuz kalan 5+1 (KKTC, GKRY, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve BM) formatındaki toplantılara gitmeden önce sorunun Lefkoşa'da çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Erhürman, "Geçiş noktalarının açılması gibi konularda garantörlerin katılacağı bir toplantıya ihtiyaç olmamalı. Yani bir kapıda çözüm bulamayan iki lider gidip de Kıbrıs sorununun çözümü iddiasında bulunamaz. Şu anda BM'de konuya buradan bakıyor" diye konuştu.

Erhürman, Mayıs ayında GKRY'de gerçekleşecek genel seçimlerin masadaki konuların çözümüne ilişkin süreci yavaşlatabileceğini anlattı.

TÜRKİYE, KKTC'NİN DIŞARIDA BIRAKILMASINA İZİN VERMEZ

Erhürman, adanın elektrik sorununun çözümüne yönelik Türkiye'nin önerisine karşın Rum tarafının KKTC'yi bypass etmek için Great Sea Interconnector (GSI) projesini ortaya attığını, ancak Yunanistan üzerinden geçirilmesi planlanan hattın fizibıl olmadığı için hayata geçirilemediğini kaydetti.

"Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan deniz altından elektrik projesi ile birbirine bağlanmaya çalışır ve Kuzey Kıbrıs ile Türkiye'yi bunun dışında tutmaya çalışırsa Türkiye çeşitli olanakları kullanarak buna izin vermez" diyen Erhürman, "Aynı durum hidrokarbon meselesinde de geçerli. Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin hak iddia ettiği yerlerde tek taraflı bir süreç işletmek söz konusu olamaz" dedi.

Erhürman, "Bizim hem Avrupalılara hem Rumlara anlatmaya çalıştığımız şey, 'bu konularda rasyonel olana yaklaşmadığınız müddetçe aslında siz de kaybediyorsunuz' diyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KONUSU MASADA

Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu hafta KKTC'ye gerçekleştireceği ziyarette hükümet ile ekonomik ve mali işbirliği protokolü görüşmeleri yapacağını anlattı.

Erhürman ayrıca KKTC'deki güvenlik konularının Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde masaya yatırıldığını belirtti.

KKTC CAZİBE MERKEZİ OLACAK

KKTC'de turizmin önemli bir gelir kalemi olduğunu ancak ülkenin cazibesini yeteri kadar anlatamadıklarını söyleyen Erhürman, "Otello Kalesi, Girne Kalesi'nin burada olduğunu; Lefke, Karpaz tarafının doğal güzelliklerini ne Türkiyeli ne de Avrupalı turiste yeterince anlatabilmiş değiliz. Direkt uçuş olmaması konusunu bazen abartıyoruz. Dünyadaki pek çok ada ülkesine direkt uçuşla gidemiyorsunuz. Yani uçak değişerek gidiyorsunuz. Ama orada bir cazibe var. Siz o cazibeyi yaratabiliyor musunuz veya var olan cazibeyi anlatabiliyor musunuz? Orada bir eksikliğimiz var. Turizmde hala bakir bir alanımız var" diye konuştu.

DİZİ HAMLESİ

Ülkenin kültürel yerleri, Osmanlı eserleri, doğal güzellikleri, gastronomisini anlatmak için çeşitli projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları olduğunu anlatan Erhürman, Kıbrıslı film yönetmeni Derviş Zaim ve Hüseyin Köroğlu Kıbrıs'ta geçecek bir dizi için görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı.

Erhürman ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde; Brüksel ve İngiltere gibi destinasyonlarda KKTC'yi tanıtacak özel gün ve etkinliklerin organize edilebileceğini söyledi.

Erhürman, "Kendimizi anlatmamız, tanınırlığımızı doğru yerden yeniden kurmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili de epeyce fikri mesai harcıyoruz" şeklinde konuştu.