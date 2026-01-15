X’te ifade özgürlüğünün yanında iki yüzlülük! Manipülasyon dalgası nasıl oluşuyor?

X sosyal medya platformu, "Sana özel akış" paneliyle kullanıcıların burada istediği içerikleri görme fırsatı sunacağını söylemişti. Ama durum ne yazık ki böyle olmadı. Kullanıcıların istediği içerikler karşılarına çıkmadığı gibi manipülasyonlara da kapı aralandı.

Dijital medyada 'sana özel, keşfet ve shorts' adı altında milyonlarca insana ulaşmak için kullanılan birçok yöntem var. Bu yöntemler, senin istediğin, takip ettiğin olayların veya kişilerin ortalamasını size sunuyor. Daha doğrusu 'sunuyor gibi' gösteriliyor.

Küresel ölçekte ise bir ideoloji ve algı dayatmasından başka bir şey değil. En tehlikelisi ise kullanıcıların bunun farkında olmaması… Keşfet, adeta bir küresel silaha dönüşmüş durumda.

"İNSANLAR BİR ZİHİN MANİPÜLASYONUYLA KARŞI KARŞIYA KALMAYA BAŞLADILAR"

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber ekranlarında konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: