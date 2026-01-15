X’te ifade özgürlüğünün yanında iki yüzlülük! Manipülasyon dalgası nasıl oluşuyor?
Son zamanlarda sosyal mecralar eğlence alanının dışında dezenformasyon çukuruna dönmüş durumda… Özellikle X platformu üzerinden paylaşılan yanlış bilgili içerikler kamuoyunda çığ gibi büyüyor. Peki bu durum kamuoyunda bir infiale neden olur mu? Manipülasyon dalgası nasıl oluşuyor? Sosyal medya algıları nasıl yönetiyor? İşte detaylar…
X sosyal medya platformu, "Sana özel akış" paneliyle kullanıcıların burada istediği içerikleri görme fırsatı sunacağını söylemişti. Ama durum ne yazık ki böyle olmadı. Kullanıcıların istediği içerikler karşılarına çıkmadığı gibi manipülasyonlara da kapı aralandı.
Dijital medyada 'sana özel, keşfet ve shorts' adı altında milyonlarca insana ulaşmak için kullanılan birçok yöntem var. Bu yöntemler, senin istediğin, takip ettiğin olayların veya kişilerin ortalamasını size sunuyor. Daha doğrusu 'sunuyor gibi' gösteriliyor.
Küresel ölçekte ise bir ideoloji ve algı dayatmasından başka bir şey değil. En tehlikelisi ise kullanıcıların bunun farkında olmaması… Keşfet, adeta bir küresel silaha dönüşmüş durumda.
"İNSANLAR BİR ZİHİN MANİPÜLASYONUYLA KARŞI KARŞIYA KALMAYA BAŞLADILAR"
Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber ekranlarında konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Twitter'ın bizim hayatımıza ciddi etki etmesi Arap Baharı ile meydana gelmişti. Arap Baharı'nda özellikle kitleleri yönlendirme ve yönetme vasfı olan bir mecra olarak karşımıza çıktı. Daha sonra aynı şekilde de Türkiye'de Twitter'ı Gezi Parkı olayları ile duymaya başladık. Dezenformasyonun, manipülasyonun had safhaya ulaştığı dönemdi.
İnsanlar burada hesap açmaya başladılar. Gazeteciler burada yönlendirme yapmaya başladılar. Sahte ses kayıtları, sahte görüntülerin ortaya çıktığı bir mecra oldu. Kitleler manipüle edinmeye başlandı. Bir zihin manipülasyonuyla insanlar karşı karşıya kalmaya başladılar.
"AMERİKA'NIN DÜŞÜNSEL İDEOLOJİSİ X'E YANSIYOR"
Ülke ve dünya gündeminin bot hesaplarla, troll hesaplarla yönlendirildiği ve yönetildiği bir mekanizma olmaya başladı. Platformlar vasıtasıyla algoritmik bir yönlendirmeye maruz kalıyoruz. Yalan haberin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu sistem neye ve kime hizmet ediyor. Amerika'nın düşünsel ideolojisi neyse şu an sosyal medyaya, X'e bunun yansıdığını görüyoruz."