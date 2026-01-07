Tehlikenin yeni adı dijital işgal! Yabancı platformlar artık bir milli güvenlik sorunu: Denetimsizlik en büyük kozu!

REKLAM PASTASI YEREL MEDYADAN DİJİTAL PLATFORMA KAYDI!

Türkiye'de yatırım ve istihdam sağlamadıkları için bir gider kalemleri de bulunmayan yabancı dijital mecralar yüzde 30'lara çıkarak haksız rekabete sebep oluyor. Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetlerde de başrolde yer alıyorlar. 2014 yılında reklam harcamalarının neredeyse tamamını yerel medya alırken, tablo 2019'dan sonra ciddi bir şekilde değişiyor. Yerel medya 2019'da geliri yarı yarıya kaybederken 2024'te tablo çok daha vahim bir hal alıyor. 2024 yılında yerel medya reklam harcamalarının yüzde 26 olarak gerçekleştiği biliniyor.

Dijital mecraların yükselişi ise yüzde 20 payla 2014 yılında başlıyor. Yerel medyanın azalan payı dijital platformlara gidiyor ve yabancı dijital platformlar 2019'da reklam pastasından yüzde 48 pay alırken bu rakam 2024'te yüzde 74'e kadar çıkıyor.