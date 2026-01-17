Bağımlılıkta kritik eşik 14-24 yaş arası

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akademi Direktörü Hakan Çetin, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu'nda yaptığı sunumda, bağımlılık ve suça ilişkin kritik yaşlara dikkati çekti. Çetin, bağımlılık türlerine ilişkin Yeşilay'ın çalışmalarını anlatırken "Bağımlılık nedeniyle suç oluştu" yaklaşımının aslında doğru olmadığını, hem bağımlılık hem de suçun bir neden değil bir sonuç ettiğini dile getirdi. Çetin, bağımlılık ve suça ilişkin tespitlere yönelik şöyle bilgi verdi:

Hem bağımlılık hem suç benzer bir beyin mekanizmasına dayanıyor. Literatür, özellikle 14-24 aralığı hem bağımlılık hem de suç konularında çok riskli ve önemli yaşlar olduğunu gösteriyor. Bu yaşların önemli özelliğinden bir tanesi, beynin düşünen, karar veren, yürütücü biliş işlevlerini ortaya koyan tarafının henüz çok gelişmemiş olması, duygusal alanın ise çok stabil bir durumda olmaması. Bu yüzden de ergenlerin duygu durumlarının çok sık değiştiğine şahit oluruz. Hem yürütücü biliş işlevleri ve 'Dur' deme mekanizmaları çok iyi çalışmadığı hem de limbik sisteminin çok aktif olduğu bir dönemde çocuklar hem suça hem de bağımlılığa meyilli olabiliyor.

Çetin, son dönemlerde yasadışı bahis operasyonlarıyla sıkça gündeme gelen kumar bağımlılığı konusunda ise 25-35 aralığının kritik yaşlar olduğunu söyledi. Yaptıkları araştırmalara göre, bu yaşlar arasında ekonomik özgürlüğün kazanılmasıyla kumar bağımlılığının çok arttığını ifade eden Çetin, "Ancak ilk deneyimlerin de 10 yaş ila 19 yaş arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Oyunlar ve kumar arasında bir geçirgenlik olduğunu literatür ortaya koyuyor. Oyunların içerisinde de çeşitli kumar öğelerinin olduğunu biliyoruz. 'Loot box' dediğimiz, Türkçe'ye 'ganimet kutusu' diye çevrilen çeşitli kumar öğelerinin, oyunların içerisinde olduğunu biliyoruz. İnternet bağımlılığında ve kumar oynayanlarda suça karışma, dolandırıcılık, zimmet, kredi borçları gibi birtakım suç unsurlarının daha fazla olduğunu gösteren araştırmalar mevcut" diye konuştu.

UYUŞTURUCU VE ŞİDDET

Çetin, aile içi istismar olaylarının yaklaşık yüzde 40'ında madde kullanımının olduğunu söyleyerek "Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de gençlerin şiddete sürüklenmesinde erken yaşta alkol, tütün ve uyuşturucu kullanımının önemli bir düzeyde risk faktörü olduğu ortaya konulmuş. Dünyada en çok kullanılan madde alkol. Türkiye'de ise tütün alkolden daha fazla kullanılıyor. Yasadışı maddeler açısından dünyada da Türkiye'de de en çok kullanılan madde esrar. TÜİK'in verilerine göre ise 202 bin suça sürüklenme olayının yüzde 8.2'si uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin satışı ya da alınmasıyla ilişkili" dedi.