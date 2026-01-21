Enver Aysever'den Özgür Özel'e şok yalanlama! Avukatı doğruladı: Müvekkilim "Ben hırsızın elini sıkmam” ifadesini kullandı
Kamuoyuna ilk kez SABAH yazarı Mahmut Övür'ün gündeme getirdiği gazeteci Enver Aysever ile rüşvet suçundan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan diyalog CHP'de büyük bir krize yol açtı. Aysever'in "Ben hırsızın elini sıkmam" diyerek İmamoğlu'na rest çektiği tartışma CHP lideri Özgür Özel tarafından yalanlandı. Ancak Aysever, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, yaşanan diyaloğun doğru olduğunu duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy mitinginde yaptığı konuşmada, gazeteci Enver Aysever'in Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi ziyareti sırasında söylediği "Ben hırsızın elini sıkmam" sözlerinin gerçek olmadığını iddia etti. Özel, Aysever ile İmamoğlu arasında yaşanan konuşmayı ilk kez gündeme getiren SABAH gazetesi yazarı Mahmut Övür'ü doğrudan isim vererek hedef aldı ve "Övür övür kendinden övüne kibirli, yalancı..." ifadelerini kullandı.
Özel, "Yok efendim Silivri'de Ekrem Başkan gazeteciyi görmüş... Geçmiş olsun, sağ ol başkanım; bir karış yalan yazdı. Ben gittim, içeri girmiş gazeteci kardeşim, geçmiş olsun dedim, ziyaret ettim; bir kelimesi doğru değil" dedi.
ENVER AYSEVER'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E YALANLAMA
Özgür Özel'in sözlerine gazeteci Enver Aysever'in avukatı Mikayil Dilbaz'dan yalanlama geldi. Dilbaz, Aysever'in Ekrem İmamoğlu için "Ben hırsızın elini sıkmam" ifadesini kullandığını ve Özgür Özel'e "Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz" dediğini beyan etti.