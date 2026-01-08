Gazeteci Enver Aysever'in bu köşede yayınlanan ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne söylediği, "Hırsızın elini sıkmam" sözleri kamuoyunda çok tartışıldı. CHP'lileri ise şoke etti. Özellikle CHP yönetiminin canını çok acıttı ki yalanlamak için yapmadıkları şey kalmadı. Alelacele devreye soktukları Avukat Yiğit Akalın'ın Murat Ongun'un avukatı çıkması ve yalan söylemesi de başka bir rezillikti. Sonunda bu iş de bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kaldı.Baksanıza dünya altüst olurken, CHP istifalar ve eleştirilerle sürekli kan kaybederken Özel, bu hercümerç arasında cezaevine gidip Aysever'le görüşüyordu. Anlaşılan İmamoğlu'nun baskısına dayanamadı.

Bir süredir CHP Genel Merkezi kulislerinde işte bu ziyaret konuşuluyor. Genel merkez müdavimlerinin söylediğine göre, genel başkan yardımcıları seviyesinde bile hangi odaya girerseniz girin, o görüşmeyle ilgili şu soru soruluyor: "Enver Aysever'in genel başkanımıza ne dediğini duydun mu? Adam yine geri adım atmamış..."

Doğrusu ilk haberi veren olarak genel merkez kulislerini sallayan o sözleri daha çok merak eder oldum. Acaba Aysever, düne kadar davalık olduğu Özel'i karşısında görünce ne demişti? Bu konuda Aysever'in çevresini de genel merkez müdavimi CHP'lileri de bir hayli zorladım. Sonunda adı bende saklı genel merkez müdavimi bir partiliyi ikna ettim ve o sözlere ulaştım.

CHP Genel Başkanı Özel her zamanki rutin İmamoğlu ziyaretlerinden birini bitirdikten sonra biraz da İmamoğlu ekibinden uzak bir yere yerleştirilen Enver Aysever'e gidiyor ve tahminim "geçmiş olsun"la başlayan bir sohbet gerçekleştiriyordu.

Özel ve İmamoğlu ikilisinin beklentisi malum; "Çek kirli elini, ben hırsızın elini sıkmam" sözlerini yalanlamasıydı. Artık Özgür Özel, o görüşmede Aysever'e "Gel barışalım" mı dedi, yoksa gerçekleri açıklamak isteyen tutuklulara önerdikleri gibi, "Önümüzdeki seçimde seni de milletvekili yaparız" önerisi mi götürdü bilemem ama Aysever'in verdiği cevap birincisi kadar sert ve ağır olmuş. Bunu da bizzat CHP'liler söylüyor.

Kelimesi kelimesine iletilen mesajı aynen aktarıyorum: "Mesele parti meselesi değil, ülke ve vatan meselesi... Sen ülke gündeminden kopup siyasetini sadece hırsızları cezaevinden kurtarmaya yönelik olarak yapamazsın, bu kafayla gidersen korkarım ki senle yer değiştireceğiz..."

Doğrusu Aysever'in bu sözleri karşısında Özel'in yüzünün aldığı şekli merak ediyorum. Ama çok şaşırdığımı da söyleyemem; çünkü Aysever'in dik duracağı daha önceki tavrından ve eleştirilerinden biliniyor.

Alın "Ergenler böyle yapıyor" dedikten sonra Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelttiği sözleri: "Koca ülkenin umudu bu herifler ise zaten ölmüşüz."

***



HABER DOĞRU, SİZ GERÇEĞİ GÖRMÜYORSUNUZ

Bu arada birkaç gün önce iki gazeteci arkadaş Zafer Arapkirli ve Faruk Bildirici, ilk yazdığım "Çek kirli elini, hırsızların elini sıkmam..." yazısını tartışıyordu. Doğrusu az çok gazeteciliği bildiklerini sandığım iki ismin sarsıcı ve ciddi bir kulis haberini tartışma biçimleri şaşırttı beni. Arapkirli, hırsızlık ithamını bile ağzına almadan şöyle diyebiliyor: "Böyle ayaküstü haber ve iddiaların havalarda uçuştuğu ve insanların da mağdur edildiği bir ortamda yaşanıyor galiba..."

Mağdur edilen "insanlar kim?" Ciddi iddiaların yer aldığı iddianamede "suç örgütü lideri" olarak nitelenen İmamoğlu mu? Bir kısım solcu gazetecinin İmamoğlu aşkı gerçekten inanılmaz.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici'ye gelince... Avukatın yalancı şahitlik yaptığının ortaya çıktığı, Aysever'in de yazılanları yalanlamadığı ortadayken "habercilik felaketinden" söz etmesi akıl alır gibi değil. Tek kişiden gelen haberden falan söz ediyor ve ettikçe de batıyor. Mesele haber doğru mu değil mi? Haber doğru ama siz doğru yerde durmadığınız için gerçeği görmekte zorlanıyorsunuz. Bu nedenle "özür dilemenizin" de bir anlamı yok.

Son bir not: Gazeteci Enver Aysever'in o sözleri kabul edilebilir değil ama bunun karşılığı da tutuklanmak değil. Umarım en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur.