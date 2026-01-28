Baklava kutusu itirafı: Başkana ev almak için para topladık

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasının ikinci duruşmasında ifade veren tutuksuz sanık Cem Çakır, CHP'li başkan Niyazi Nefi Kara'ya ev alınması için iş insanlarından 650 bin euro alındığını ileri sürdü. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nisan ayında başlatılan soruşturmada, belediye başkan yardımcısı Engin Tüter, baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan ve 32 ayrı suç unsurunu içeren iddianamede Kara suç örgütü lideri olarak tanımlanıyor.