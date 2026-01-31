Jeffrey Epstein ile Robert Kolej yöneticisinin yazışmaları ortaya çıktı! "Türkiye İslamlaşıyor" diyerek fon dilenmişler
Dünyayı sarsan pedofili ağının mimarı Jeffrey Epstein’in Türkiye’de Robert Kolej yöneticisi Thomas Landon ile kirli bağlantısı gün yüzüne çıktı. Thomas Landon’ın, iğrenç suçlarla anılan Epstein’e gönderdiği mailde Türkiye’nin milli ve manevi değerlerinden rahatsızlık duyduğu, "İslamlaşıyoruz" bahanesiyle sapkın milyarderden fon koparmaya çalıştığı belgelendi.İşte o skandal yazışmanın perde arkası...
Türkiye'nin en köklü okullarından biri olan Robert Kolej'in yönetim kademesinde çöreklenen zihniyet, gerçek yüzünü deşifre etti. Robert Kolej'in yöneticisi Thomas Landon'ın 2014 yılında pedofili baronu Epstein'e attığı mailde, Türkiye'nin muhafazakarlaşmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek adeta bir "kurtarma operasyonu" talep ettiği görüldü. Landon, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine olan hazımsızlığını, sapkın milyardere şirin görünmek için "beyin yakan bilimsel bir konu değil ama..." diyerek pazarladı.
İHANETİN BELGESİ: "HÜKÜMET BİZİ ÖNEMSEMİYOR, PARA LAZIM"
Skandal mektupta Landon, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin okulun "misyonuna" sıcak bakmadığından dert yanıyor. Türkiye'nin bağımsız ve muhafazakar duruşunu küresel çetelere şikayet eden Landon, "Hükümet misyonumuzu önemsemiyor, çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız" diyerek dış odaklardan destek istedi. Daha da ileri giden Landon, Türkiye'nin sosyolojik yapısını terör örgütü DEAŞ ile ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyonu farklı bir boyuta taşıdı.
"GATES VAKFI'NA SUNMAYA DEĞER Mİ?"
Landon'ın tek hedefi Epstein değildi. Mektupta, Türkiye'deki muhafazakar yapıyı bozmak ve Batı tipi "liberal" projeleri fonlamak için Bill Gates Vakfı'nı da devreye sokmak istediği görüldü. Landon, Epstein'e "Sence bu hikayeyi Gates Vakfı'na sunmaya değer mi?" diye sorarak, Türkiye üzerindeki küresel kuşatmanın nasıl finanse edileceğine dair akıl danıştı.