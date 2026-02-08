Özgür Özel’in Murat Kurum hazımsızlığı! Mesut Özarslan’ın bahsettiği o görüşme: CHP Genel Başkanı küfür yağdırdı...

Özellikle deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla her kesimden vatandaşın takdirini kazanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a birçok CHP'li milletvekili ve belediye başkanı da teşekkür etti. Yapılan bu teşekkürleri kabullenemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekillerini "Murat Kurum'u bir daha övmeyin" diyerek sert bir şekilde uyarmıştı.

BAŞKANA HAKARET ETTİ

Düzenlediği her miting de deprem bölgesinindeki çalışmaları karalamak için Bakan Murat Kurum'u hedef gösteren Özgür Özel'in son hedefi Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan oldu. Özel'in ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını konuşmak üzere Bakan Murat Kurum ile görüşen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a hakaret mesajları attığı ortaya çıktı. Gelen mesajların ardından Başkan Özarslan CHP'den istifa kararı aldı.