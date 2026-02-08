Özgür Özel’in Murat Kurum hazımsızlığı! Mesut Özarslan'ın bahsettiği o görüşme: CHP Genel Başkanı küfür yağdırdı...
Daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür eden milletvekillerini uyaran CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, şimdi de Bakan Kurum ile görüşen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a hakaret ettiği ortaya çıktı. CHP’li başkan partisinden istifa etti.
Özellikle deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla her kesimden vatandaşın takdirini kazanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a birçok CHP'li milletvekili ve belediye başkanı da teşekkür etti. Yapılan bu teşekkürleri kabullenemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekillerini "Murat Kurum'u bir daha övmeyin" diyerek sert bir şekilde uyarmıştı.
BAŞKANA HAKARET ETTİ
Düzenlediği her miting de deprem bölgesinindeki çalışmaları karalamak için Bakan Murat Kurum'u hedef gösteren Özgür Özel'in son hedefi Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan oldu. Özel'in ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını konuşmak üzere Bakan Murat Kurum ile görüşen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a hakaret mesajları attığı ortaya çıktı. Gelen mesajların ardından Başkan Özarslan CHP'den istifa kararı aldı.
Mesut Özarslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ilgili kısmı şu şekilde:
"6 Ocak 2026 tarihinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile Keçiören'imizin sorunlarının çözümü amacıyla görüşme gerçekleştirilmiştir.
Bu ziyaret sonrasında CHP içerisindeki bazı klikler; bu dedikodu ve algıların dozunu artırmıştır. Ancak bir Belediye Başkanının; özellikle deprem bölgesinde yürütmüş olduğu etkin ve hızlı hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanını ziyaret etmesi ve ilçesine hizmet etmek için ziyarette bulunmasının altında başka bir gaye aranması tarafımca anlaşılamamıştır. Ayrıca Sayın Bakan ile ilişkimiz, okul ve mesai arkadaşlığına dayanan, yıllara sari bir dostluk olmasına rağmen; bu ziyaret sonrasında bu kliklerin sayısı ve şahsıma yönelik baskısı artmıştır. Baskı, dedikodu ve iftiralara karşı sessizliğimi korumama ve hizmetlerime devam etmeme rağmen 07.02.2025 tarihinde saat 23:59'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir.
Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz. Benim tek önceliğim Keçiören'e hizmet olmasına rağmen mesajlarda yer alan üslubun ve anlayışın hâkim olduğu bir zeminde, enerjimi ve mesaimi ilçemin sorunlarına odaklayarak sağlıklı bir şekilde görev yapmamın mümkün olmadığı kanaatine varmış bulunuyorum."