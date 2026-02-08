Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti: Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?

Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Azra Ceylan Öztürk de istifasını duyurdu.

"SAYIN KURUM ÇOK BAŞARILI BİR BAKAN"

Öte yandan Mesut Özarslan, katıldığı canlı yayında istifa sürecini şu sözlerle anlattı:

"Halka hizmet hakka hizmet mantığı ile halkımıza hizmet ediyoruz. Bu çerçevede Keçiören'in kentsel dönüşüm, heyelan sorunu, çevre problemleri var. Senelerdir buralara ilişkin akademik çalışma olmadığı için el atmak istedik. Okul arkadaşım, TOKİ'den mesai arkadaşım ile Bakan Kurum'un yanına bu sorulanları görüşmek üzere gittim. Sayın Kurum çok başarılı bir bakan, çalışkan ve dürüst. Kendisi ile onur ve gurur duyuyoruz, parti gözetimi yapmadan yardım eden biri. Biz de dedik ki, Keçiören'imizdeki kentsel dönüşüm ile ilgili sıkıntıları konuştuk. TOKİ Başkanına, İller Bankasına ve kendi birimlerine yönlendirdi. Başarıya doğru gidiyorduk, ciddi çalışmalar içine girmiştik. Muhafazakâr ve ülkücü bir insanım. Mansur Başkanım ile CHP'ye geldik ve başarıya da imza attık. Biz ülke sevdalısı insanlar olarak CHP içindeki bazı klikler ve sıkıntılı tipler bizleri hedef aldılar ve kendi istikballerinin önünde görmeye başladılar. Bize devamlı saldırdılar.



"ÇIKSIN YALANLASIN, YALANLAYAMAZ"



Anlayamadığımız bir şekilde, 'Neden gidip görüşüyorsun, sen AK Parti'ye mi geçiyorsun' gibi bize söylemlerde bulunmaya başladılar. Biz de bunun partizanlığı olmaz, yapmayın, Keçiören bizden bunu bekliyor. Ne hükümete ne Cumhurbaşkanına ne de Kurum'a bir kötü bir açıklama yapabilirim. Biz devlet kültürü ile yetişmiş, ülkücü, milliyetçi muhafazakâr insanlarız, bizim davamız insanlık davasıdır, ötesini bilmeyiz. Ne hikmetse sanki birileri bu duruşumuzdan rahatsız oldu, bunlarla ilişki kuruyorsun, 'AK Partiye geçeceksin, MHP'ye geçeceksin' dediler. Ben de böyle bir şey yok, yapmak istediğim çalışmalara zarar verecek dememe rağmen üzerime üzerime gelindi. En sonunda yoğun bir ateş altında kaldım, sosyal medyada ve haberlerde. En son Genel Başkanım beni telefonla aradı ve 'Mesut geçme yapma, sen ne istediysen dikkate aldım ve elimden geldiğince yaptım' dedi. Ben de dedim ki, benim yaptığım çalışmalar Keçiören'e ilişkin çalışmalar var, neden açıklama yapayım ki, 'Bunlara öyle cevaplar ver ki sana güvenim yeniden tazelensin' dedi ve bir de mesaj attı. Mesajında 'Sosyal medyada dönenlere mesaj ver' dedi, çıksın yalanlasın, yalanlayamaz. O mesaj duruyor ve kayıtlı. Bana kastettiğini okuyorum, 'Başkanım şunları mahcup edecek, inancımı yenileyecek bir şeyler yap' dedi.