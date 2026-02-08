Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti: Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özarslan'ın açıklamasında "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" ifadelerini kullanması da dikkat çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi, son yılların en sert iç krizlerinden biriyle sarsıldı. Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan ağır suçlamalarla partisinden istifa etti. Özarslan'ın açıklamalarında özellikle Özgür Özel'in üslubu ve parti yönetim anlayışı sert ifadelerle eleştirildi.
"GENEL BAŞKAN BELEDİYE BAŞKANINA KÜFÜR EDER Mİ?"
Sosyal medya hesabından uzun ve dikkat çekici bir açıklama yayımlayan Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden hakaret, tehdit ve iftiralar içeren mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Özarslan açıklamasında şu soruları kamuoyuna yöneltti:
"Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?
Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi?
Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?"
Özarslan, özellikle annesi ve merhum babasının hedef alınmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bu anlayışla CHP çatısı altında siyaset yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.
MURAT KURUM ZİYARETİ KRİZİ TETİKLEDİ
İstifa sürecinin arka planında, Özarslan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin olduğu belirtildi. Keçiören'in sorunlarına çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretin, CHP içinde bazı klikler tarafından kasıtlı şekilde hedef alındığını ifade eden Özarslan, parti içinde "sistemli bir dedikodu ve algı operasyonu" yürütüldüğünü vurguladı.
Özarslan, Murat Kurum ile ilişkisinin eskiye dayanan bir okul ve mesai arkadaşlığı olduğunu belirtmesine rağmen, bu ziyaretin CHP yönetimi tarafından farklı anlamlara çekildiğini ve baskıların arttığını söyledi.
ÖZGÜR ÖZEL'E AĞIR ELEŞTİRİLER: "SİYASİ NEZAKET VE DEVLET CİDDİYETİ KALMAMIŞTIR"
Açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i doğrudan hedef alan Özarslan, mevcut CHP yönetiminin siyasi nezaketi, parti ahlakını ve devlet ciddiyetini yitirdiğini savundu. Özarslan, tepkisinin CHP seçmenine değil, "hakaret diliyle siyaset yapan mevcut yönetim anlayışına" olduğunu özellikle vurguladı.
"Sayın Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında; ne vatan, ne aile, ne de kutsal saydığımız değerlerden eser kalmıştır."
ifadeleri ise açıklamanın en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.
"CHP ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM"
Tüm bu gerekçelerle CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Özarslan, Keçiören halkına hizmet etmeye parti ayrımı gözetmeden devam edeceğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birlikte çalıştığı belediye başkanlarına teşekkür eden Özarslan, CHP içindeki bazı grupların bu teşekkürleri dahi "başka yerlere çekmeye çalıştığını" ifade etti.
KULİSLERDE AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ KONUŞULUYORDU
Öte yandan Özarslans'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar kulislerde konuşuluyordu. İddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın AK Parti saflarına katılacağını "Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği kesinleşmiş gözüküyor" ifadeleriyle konuşuluyordu.
CHP'de yaşanan bu istifa, özellikle Özgür Özel'in liderliği ve parti içi yönetim tarzına yönelik tartışmaları daha da alevlendirmiş durumda.
KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NDE PEŞ PEŞE İSTİFALAR
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan sonra Keçiören Belediye Başkan yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu ve Meclis üyesi Cihan Ayhan'da CHP'den istifa etti.
Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Azra Ceylan Öztürk de istifasını duyurdu.
"SAYIN KURUM ÇOK BAŞARILI BİR BAKAN"
Öte yandan Mesut Özarslan, katıldığı canlı yayında istifa sürecini şu sözlerle anlattı:
"Halka hizmet hakka hizmet mantığı ile halkımıza hizmet ediyoruz. Bu çerçevede Keçiören'in kentsel dönüşüm, heyelan sorunu, çevre problemleri var. Senelerdir buralara ilişkin akademik çalışma olmadığı için el atmak istedik. Okul arkadaşım, TOKİ'den mesai arkadaşım ile Bakan Kurum'un yanına bu sorulanları görüşmek üzere gittim. Sayın Kurum çok başarılı bir bakan, çalışkan ve dürüst. Kendisi ile onur ve gurur duyuyoruz, parti gözetimi yapmadan yardım eden biri. Biz de dedik ki, Keçiören'imizdeki kentsel dönüşüm ile ilgili sıkıntıları konuştuk. TOKİ Başkanına, İller Bankasına ve kendi birimlerine yönlendirdi. Başarıya doğru gidiyorduk, ciddi çalışmalar içine girmiştik. Muhafazakâr ve ülkücü bir insanım. Mansur Başkanım ile CHP'ye geldik ve başarıya da imza attık. Biz ülke sevdalısı insanlar olarak CHP içindeki bazı klikler ve sıkıntılı tipler bizleri hedef aldılar ve kendi istikballerinin önünde görmeye başladılar. Bize devamlı saldırdılar.
"ÇIKSIN YALANLASIN, YALANLAYAMAZ"
Anlayamadığımız bir şekilde, 'Neden gidip görüşüyorsun, sen AK Parti'ye mi geçiyorsun' gibi bize söylemlerde bulunmaya başladılar. Biz de bunun partizanlığı olmaz, yapmayın, Keçiören bizden bunu bekliyor. Ne hükümete ne Cumhurbaşkanına ne de Kurum'a bir kötü bir açıklama yapabilirim. Biz devlet kültürü ile yetişmiş, ülkücü, milliyetçi muhafazakâr insanlarız, bizim davamız insanlık davasıdır, ötesini bilmeyiz. Ne hikmetse sanki birileri bu duruşumuzdan rahatsız oldu, bunlarla ilişki kuruyorsun, 'AK Partiye geçeceksin, MHP'ye geçeceksin' dediler. Ben de böyle bir şey yok, yapmak istediğim çalışmalara zarar verecek dememe rağmen üzerime üzerime gelindi. En sonunda yoğun bir ateş altında kaldım, sosyal medyada ve haberlerde. En son Genel Başkanım beni telefonla aradı ve 'Mesut geçme yapma, sen ne istediysen dikkate aldım ve elimden geldiğince yaptım' dedi. Ben de dedim ki, benim yaptığım çalışmalar Keçiören'e ilişkin çalışmalar var, neden açıklama yapayım ki, 'Bunlara öyle cevaplar ver ki sana güvenim yeniden tazelensin' dedi ve bir de mesaj attı. Mesajında 'Sosyal medyada dönenlere mesaj ver' dedi, çıksın yalanlasın, yalanlayamaz. O mesaj duruyor ve kayıtlı. Bana kastettiğini okuyorum, 'Başkanım şunları mahcup edecek, inancımı yenileyecek bir şeyler yap' dedi.
"SENİN NE İNSANLIĞIN NE AHLAKIN NE ADAMLIĞIN NE DE CHP'LİLİĞİN VAR"
CHP'nin bir belediye başkanıydım, 23.59'da ilk mesajı geldi, üst üste mesajlar geldi. Akla selim olmayan ifadeler, ağıza alınmayacak hakaretler, ben böyle mesajlar görmedim. Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin genel başkanı bu hafiflikte asla olamaz. Buradan sesleniyorum, Özgür Özel hangi hakla benim anamı katarak, benim ölmüş rahmetli babamı katarak, ortaya bu mesajları koyuyorsun. Senin ne insanlığın ne ahlakın ne adamlığın ne de CHP'liliğin var. Keçiören Belediye Başkanlığından istifa edeceğim, kendisi de Genel Başkanlığından istifa etsin, meydanlarda boş beleş haykırmakla olmuyor. CHP'lileri kandırmasın, milliyetçileri kandırmasın, Belçikalara gidip ülkemizi eleştirmesin. Bu vatan kolay kurulmadı.
"HEPSİ KÜFÜR, KÜFÜR DIŞINDA TEHDİT VAR"
Neden benim hükümetle olan ilişkilerimi ve yaptığım çalışmaları bozmak istiyorsunuz. Sinkaf dolu mesajlar dün atıldı. Yarın savcılığa şikayette bulunacağım. Hepsi küfür, küfür dışında tehdit var, 'Sen bittin, elime düşeceksin, o gün sana acırsam namerdim, o gün sana yapıştırırım' demiştir. Benim gibi olan belediye başkanları ve meclis üyeleri var. Benle birlikte 7 arkadaşımız istifa etmiştir. AK Parti ile bir şeyimiz oluşmadı. Belki AK Parti olur, MHP olur, bilemem. Belki bağımsız devam ederiz, bunu da bilemem. "