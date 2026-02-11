Kabinede iki bakan değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Adalet ve İçişleri bakanlıklarında görev değişimi yaşandı. Buna göre görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Her iki isim de daha önce yürüttükleri görevlerle kamuoyunda tanınan ve tecrübeli bürokratlar arasında yer alıyor. Akın Gürlek, özellikle İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda öncü rol aldı.