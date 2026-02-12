Meclis’te CHP vandallığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na ise Akın Gürlek atandı. Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç'un yerine atanan iki bakan, yemin etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.

CHP'Lİ VEKİLLER PROVOKE ETTİ

Akın Gürlek'in Genel Kurul'da yemin etmesi öncesinde bazı CHP milletvekilleri kürsüye yönelerek protestoda bulundu. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yaşanan gerginlik üzerine birleşime ara verdi. Aranın ardından oturum yeniden açıldı. Engelleme girişimlerine rağmen Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek Genel Kurul'da yemin ederek görevlerine başladı.

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi şahsına tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

BAHÇELİ: MAZUR GÖRÜLEMEZ

CHP provokasyonuna ilişkin mesaj yayınlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin kürsü işgaliyle ilgili "Anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve mazur görülemeyecektir" ifadelerini kullandı. Bahçeli "Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum" dedi.