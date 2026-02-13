Tacizci başkan görevden alındı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi göreve hızlı başladı. Bakanlık, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi görevinden aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2026/17d iş sayılı kararı ile 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanması nedeniyle, anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Dede'nin yerine belediye meclisinin en yaşlı üyesi olan emekli tarih öğretmeni CHP'li Hüseyin Çakıcı vekâleten getirildi. Seçim önümüzdeki günlerde yapılacak. Dede, son yerel seçimlerde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilmişti. Skandal patlak verince ifadeye çağrılmış, adli kontrol tedbirleri uygulanmış daha sonra da tutuklanmıştı.