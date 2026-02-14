Cezaevindeki çocuk ve gençlere zırh olacak proje: Kapılar Kapanmasın

Gençlik ve Spor Bakanlığı, cezaevindeki çocuk ve genç mahkûmlara "koruyucu zırh ve paratoner" olacak "Kapılar Kapanmasın" projesi başlattı.

YİNE DE HAKKI VAR

Bakanlığın hayata geçirdiği ilk kapsamlı rehabilitasyon modeli olan "Kapılar Kapanmasın" projesinin amacı; genç hükümlü, tutuklu ve denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlü gençlerin yeniden toplumsallaşmasını desteklemek, tahliye sonrası adaptasyon süreçlerini güçlendirmek ve tekrar suça yönelme riskini azaltmak. Eğitsel, kültürel, sportif ve gönüllü faaliyetleriyle rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini bir araya getiren proje, gençlerin kişisel, millî, manevi ve sosyal gelişmelerine katkı sunmayı, travmatik deneyimlerin etkilerini azaltmayı ve yaşam becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

72 BİN GENCE ULAŞILDI

Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları'nda ilk pilot uygulamanın başlatılıp 28 ilde yaygınlaştırılan proje ile 72 bin 39 tutuklu ve hükümlü genç yararlandırıldı.

SOKAKTAN SPORA

Ayrıca "Sokaktan Spora" projesi ile 7 bin genç güvenli alanlara taşındı. "Sporla Hayata ve Sokaktan Ringlere" Projesi ile de 500'den fazla genç ve çocuk boksla tanışarak çevresine örnek teşkil edecek bireyler haline geldi. "Çocuk Koruma Programı" özelinde çalışan psikolog ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla 23 binden fazla çocuğun koruma ihtiyacına cevap verildi.