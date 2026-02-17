Hâkimi vuran savcıya 42 yıl hapis talebi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

stanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde hâkimi silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Kılıçarslan'ın "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme şekilde tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "ısrarlı takip" suçlarından, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.