Lal Denizli’ye uyuşturucu sorgusu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Çeşme'de otellerde uyuşturucu partilerine katıldığı belirtilen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Çeşme'de otellerde düzenlenen uyuşturucu partilerine katıldığı belirlenen Çeşme Belediye Başkanı Denizli şüpheli sıfatıyla soruşturmaya eklendi. Denizli, "uyuşturucu kullanımına yer temin etmek" ve "uyuşturucu kullanmak" suçunda ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Bu arada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınan şüphelilerden 4'ünün test sonuçlarının pozitif çıktığı belirlendi. Şüphelilerden Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Ahmet Can Dündar ve Mert Eren Bülbül'ün testi pozitif çıktı.