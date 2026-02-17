TBMM’de terörsüz Türkiye raporu mesaisi
Terörsüz Türkiye kapsamında oluşturulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu için mesai devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün koordinatör grup başkanvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda, partilerin daha önce kendilerine dağıtılan raporda yer almasını istedikleri ya da raporda olmasını istemedikleri bölümler masaya yatırıldı. Ancak yapılan toplantıda tam bir uzlaşı sağlanamadı. Bu arada Kurtulmuş, komisyonda yer alan ve grubu bulunmayan partilerin temsilcileriyle dün bir araya gelip komisyon raporunu değerlendirdi. 7 bölüm ve ekleri ile birlikte yaklaşık 60 sayfadan oluşması planlanan taslak raporun, yarın toplanacak komisyon tarafından kabul edilerek Genel Kurul'a sunması planlanıyor. Taslak raporda süreç için özel yasa gerektiği belirtilerek, Kürt-Türk kardeşliğine özel vurgu yapılıyor.