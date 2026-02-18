Bahçeli’den çok sert tepki: Siyasi eşkiyalık

Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli şu açıklamalarda bulundu:

MECLİS'İ KARIŞTIRDILAR: (Meclis'teki yemin töreninde çıkan kavga) Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına atanan değerli arkadaşlarımızın yasal ve anayasal prosedür olan yemin merasimlerinde yaşanan ilkellikleri, şiddet sahnelerini, antidemokratik muameleleri aziz milletimiz ibretle seyretti. Gazi Meclis aciz Meclis değil. Yeni atanan bakanlarla ilgili eğer varsa merak edilen bir husus yasal ve demokratik kanallar açık. Muhalefetin sahip olduğu imkânları kullanmaya yanaşmadan Meclis'i karıştırması, yasal ve anayasal hakkı engellemeye çalışması yeni sürüm siyasi eşkıyalık değilse nedir? Ali kıran baş kesen misiniz? Nesiniz, kimsiniz? Deli Dumrul gibi hareket etmenin neresi demokrasi?

Bahçeli'nin, partisinin TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında yaptığı açıklamalarının yanı sıra kullandığı yüzük ve rozet dikkati çekti. Yüzüğün, üst kısmında "Ya Fettah", sol yan kenarda "Ya Şafi" ve sağ yan kenarda "El Hafız" esmasının hat sanatı ile yazıldığı görüldü. Rozette ise "Ya Fettah" ifadesi yer aldı. Bahçeli "üç hilal" bulunan bir köstekli saat de taktı.

İSRAİL'İN İLHAK HAMLELERİ

HÜKÜMSÜZ: (Gazze'de yaşananlar) İsrail hükümetinin geçtiğimiz günlerde Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin aldığı son karar uluslararası hukukun çiğnenmesi olduğu kadar süregelen soykırım suçunun farklı kanallardan ilerlediğinin de teyidi. Yasadışı ilhak hamleleri hükümsüz.

ATILIMLAR TAKDİRE LAYIK:

Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen 62'nci Güvenlik Konferansı uluslararası düzenin yıkım sürecinde olduğunun yoğun tartışmalarıyla geçti. Buna karşılık Türkiye hem bölgesinde hem de küresel arenada istikrar adası gibi sivriliyor. Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin kesintisiz diplomatik atılımları, ihtilafları diyalogla çözme çabaları gerçekten takdir ve tebrike ziyadesiyle layık.

MÜZAKERELER KESİLMEMELİ:

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin kesilmeden ilerleyip makul uzlaşma vasatında görüş ve fikir birliğinin tecelli etmesi samimi dileğimiz. Kuzeyimiz çalkalanırken, güneyimizin de savaş ortamına sürüklenmesi bölgesel dengelerle birlikte küresel dengeleri de sarsacak, yaygın ve küresel çatışma hali karşımıza çıkacak.

(CHP'YE) RANT PEŞİNE DÜŞTÜLER: Devletimiz depremin ilk anından itibaren tüm kaynak ve imkânlarını seferberlik ruhuyla harekete geçirdi. Hiçbir insanımız mağdur edilmedi. Depremin toplam maliyeti de 150 milyar doları buldu. CHP'yle bilumum muhalefet bakiyesinde toplaşan siyasi garabetler yapılanı kötüleyerek, hizmeti karalayarak, devasa eserleri yok sayarak istismar ve rant peşine düştü. Yalana bin yalan katmanın adı siyaset olamaz.

BÖLÜŞÜRSEK TOK BÖLÜNÜRSEK YOK OLURUZ

YILLAR önce bir konuşmamda, 'Hani benim püskevitim, çukulatam?' dedim. Çaresiz ve yalnızların, 'gel diyecek kimsesi' olmayı hedefledim. O gün bu konuşmayı anlamayan gafiller haftalar boyu müstehzi ifadelerle püskevit kelimesini dillerine doladı. Arkadaşlarımız da bu seslenişin hak ettiği derinliği fark edemedi. Varsın olsun, hata da insanlar için. Bu ramazanda hep birlikte, sofraların, ocakların, çocukların, gençlerin, yaşlıların ve kadınların sesi olalım. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.