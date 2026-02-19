‘Mafya dizilerini örnek alıyorlar’

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'nda İstanbul İnternet Kafecileri Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran şu önemli tespitlerde bulundu:

TİKTOK TAM BİR FELAKET: TikTok bir sosyal medya platformu değildir, bir sosyal felakettir. Gösteriş kültürü, hızlı zengin olma hayali, lüks hayat, suça eğilimli içerikler ve tehlikeli meydan okumalar gençleri olumsuz etkilemekte. Kapatılması için suç duyurusunda bulunduk.

MAFYA DİZİLERİ: İkinci bir risk alanı ise mafya temalı ve suçu normalleştiren diziler. Kafeye gelip mafya dizisini izlediğinde, çocuğun hâl ve tavırları bir anda değişiyor.

ÖZEL SAÇ ŞEKLİ VAR: Suç işleyen çocukların yüzde 90'ının bir saç şekli var. Bunlar, mafyatik dizilerden gelme saç şekilleri.

EFENDİ ÇOCUĞUN BEYNİ GİTTİ: 17 yaşında efendi, temiz bir çocuk vardı. Bir ay mafyatik dizi izledi, o güzelim çocuğun beyni gitti. Şu anda 12-13 yaşındaki çocuk mafyatik oyuncuları taklit ediyor.